'Quem Ama Cuida': Ademir parte para cima de André e Dora o expulsa de casa; veja o resumo

No capítulo desta quarta-feira, 9, em Quem Ama Cuida, Ademir parte para cima de André e Dora interfere, deixando claro que não é mais mulher dele e o expulsa de sua casa.
Pedro procura o pai para tentar amenizar o conflito entre Ademir, Dora e o primo. Dora também conversa com Carolina e tenta explicar sua relação com André.
Adriana passa a desconfiar de Suely após receber um alerta de Nancy. Ela decide questioná-la sobre o depoimento dado no julgamento de Ademir. Iuri, por outro lado, disfarça e diz a Adriana que não tem mais nada com Ingrid.
Bia deixa claro para César que não quer que Brigitte volte a se aproximar da família. Edvaldo sente ciúmes de Nicolau com Tilde, enquanto Nancy pergunta a Lyris se ela está apaixonada por Ulisses.
Lyris também chama a atenção de Fábia. Ao ir ao restaurante de Laurentino com Silvana e Carmita, ela fica atenta ao ouvir que a garçonete se chama Lyris.
A novela se aproxima do capítulo 100, previsto para sexta-feira, 11. Entre as próximas reviravoltas está a chegada de Heitor, personagem de Renato Góes. Na trama, o filho de Arthur reaparece vivo depois de ser dado como desaparecido e volta interessado na fortuna do pai.