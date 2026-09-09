Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • 'Quem Ama Cuida': Ademir parte para cima de André e Dora o expulsa de casa; veja o resumo
Novelão

'Quem Ama Cuida': Ademir parte para cima de André e Dora o expulsa de casa; veja o resumo

Dora rompe de vez com Ademir, enquanto Adriana passa a desconfiar de Suely e Bia tenta impedir a reaproximação de Brigitte com a família
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 11:25

Ademir flagra Dora na cama com André em ‘Quem ama cuida’
Ademir flagra Dora na cama com André em ‘Quem ama cuida’ Manoella Mello/Globo/Divulgação

No capítulo desta quarta-feira, 9, em Quem Ama Cuida, Ademir parte para cima de André e Dora interfere, deixando claro que não é mais mulher dele e o expulsa de sua casa.

Pedro procura o pai para tentar amenizar o conflito entre Ademir, Dora e o primo. Dora também conversa com Carolina e tenta explicar sua relação com André.

Adriana passa a desconfiar de Suely após receber um alerta de Nancy. Ela decide questioná-la sobre o depoimento dado no julgamento de Ademir. Iuri, por outro lado, disfarça e diz a Adriana que não tem mais nada com Ingrid.

Bia deixa claro para César que não quer que Brigitte volte a se aproximar da família. Edvaldo sente ciúmes de Nicolau com Tilde, enquanto Nancy pergunta a Lyris se ela está apaixonada por Ulisses.

Lyris também chama a atenção de Fábia. Ao ir ao restaurante de Laurentino com Silvana e Carmita, ela fica atenta ao ouvir que a garçonete se chama Lyris.

A novela se aproxima do capítulo 100, previsto para sexta-feira, 11. Entre as próximas reviravoltas está a chegada de Heitor, personagem de Renato Góes. Na trama, o filho de Arthur reaparece vivo depois de ser dado como desaparecido e volta interessado na fortuna do pai.

Veja Também 

Programa de Jimmy Kimmel deve acabar após 24 anos, diz site

Jimmy Kimmel pode deixar TV após 24 anos no comando de talk show, diz site

Imagem de destaque

Faustão volta à Globo após cinco anos; saiba o porquê

Marcos Mion e Bento Ribeiro, que vivem uma briga judicial

Justiça nega pedido de Marcos Mion para tirar vídeos de Bento Ribeiro do ar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos TV Globo Novela
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito com sinais de embriaguez atropela jovem na Ilha das Caieiras
Motociclista com sinais de embriaguez atropela jovem na Ilha das Caieiras
Imagem de destaque
6 cuidados para escolher um espaço para eventos corporativos
Deputado, eleição
O que faz um deputado e qual a diferença entre federal e estadual? Entenda cargos em disputa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados