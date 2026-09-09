Motociclista com sinais de embriaguez atropela jovem na Ilha das Caieiras

Um motociclista de 25 anos foi autuado em flagrante por embriaguez ao dirigir e lesão corporal culposa após atropelar uma jovem de 22 anos no bairro bairro Ilha das Caieiras, em Vitória, na madrugada desta quarta-feira (9). O homem também ficou ferido e precisou ser levado para um hospital.





Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o motociclista trafegava em velocidade incompatível com a via quando atropelou a jovem. Os policiais também constataram sinais de embriaguez, como hálito etílico. O homem, no entanto, recusou-se a fazer o teste do bafômetro. Ainda de acordo com a PM, com ele foi encontrada uma porção de haxixe.





A jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). O motociclista foi levado para um hospital pelo Corpo de Bombeiros. Veja no vídeo abaixo a movimentação no local após o acidente.