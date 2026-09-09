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Gastronomia

5 tortas proteicas de liquidificador para deixar o almoço mais prático

Aprenda a preparar receitas saudáveis e nutritivas para deixar a refeição ainda mais saborosa
Portal Edicase

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Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 12:54

Torta proteica de carne moída com alho-poró (Imagem: 3DMart | Shutterstock)
Torta proteica de carne moída com alho-poró Crédito: Imagem: 3DMart | Shutterstock

Na correria do dia a dia, preparar um almoço saboroso e nutritivo sem passar horas na cozinha pode ser um desafio. Nesse cenário, as tortas de liquidificador são uma alternativa prática e versátil, já que permitem combinar diferentes fontes de proteína com legumes, verduras e outros ingredientes. Além de simples de preparar, elas podem ganhar recheios variados e ajudam a diversificar o cardápio ao longo da semana.

A seguir, confira 5 tortas proteicas de liquidificador para deixar o almoço mais prático!

1. Torta proteica de carne moída com alho-poró

Ingredientes

Massa

  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • Azeite para untar
  • Farinha de grão-de-bico para enfarinhar

Recheio

  • 500 g de patinho moído
  • 1 alho-poró cortado em rodelas finas
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 tomate sem sementes picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de requeijão
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
  • 1/2 colher de chá de páprica

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a carne moída e refogue até ficar soltinha e levemente dourada. Adicione o alho-poró, o tomate e tempere com sal, pimenta-do-reino moída e páprica. Tampe a panela e cozinhe por alguns minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde. Desligue o fogo, acrescente o requeijão e misture bem. Reserve e deixe esfriar.

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite e o azeite até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de grão-de-bico, a farinha de trigo integral, o sal e a pimenta-do-reino moída e bata até formar uma massa uniforme. Por último, incorpore o fermento em pó delicadamente.

Montagem

Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de grão-de-bico. Espalhe o recheio de carne moída por toda a superfície e cubra com o restante da massa. Leve a torta ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, ou até ficar firme e dourada. Retire do forno e sirva em seguida.

2. Torta proteica de grão-de-bico com espinafre

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras dechá de farinhade grão-de-bico
  • 4 colheresde sopa deazeite
  • 1 colher dechá de fermentoem pó
  • 2 ovos
  • 3 colheres desopa de leite
  • Azeitepara untar
  • Farinha de grão-de-bico para enfarinhar

Recheio

  • 1 xícara dechá de grão-de-bico cozido
  • 2 xícaras de cháde espinafre picado
  • 1/2 cebolapicada
  • 1 dente dealho picado
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara dechá de leite
  • 1 xícara dechá de ricotaamassada
  • 1 colher desopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada agosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeiteem fogo médioe refogue acebola e oalho até dourarem. Acrescente o espinafree refogue poralguns minutos, atémurchar. Desligue ofogo e reserve.

No liquidificador, bata metade dogrão-de-bico, a ricota, osovos e oleite até obterumamistura homogênea. Temperecom sal, pimenta-do-reino enoz-moscada. Transfirapara um recipiente, acrescente o espinafrerefogado e orestante do grão-de-bico emisture bem. Reserve.

Massa

No liquidificador, bata os ovos, oazeite e o leite atéobter uma massahomogênea. Transfira para um recipiente, acrescente afarinha de grão-de-bico e misture bem. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente.

Montagem

Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de grão-de-bico. Espalhe o recheio de grão-de-bico eespinafre por toda a superfície e cubra com o restante da massa. Leve a torta ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos, ou até ficar firme e dourada. Retire do forno e sirva em seguida.

3. Torta proteica de atum com milho-verde e cottage

Ingredientes

Massa

  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • Azeite para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Recheio

  • 300 g de atum em água escorrido
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 1/2 cebola picada
  • 1 tomate sem sementes picado
  • 150 g de queijo cottage
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Acrescente o tomate e refogue por alguns minutos. Junte o atum e o milho-verde, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Desligue o fogo, acrescente o queijo cottage e o cheiro-verde e misture. Reserve.

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite e o azeite até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de aveia e a aveia em flocos e misture bem. Por último, adicione o fermento em pó e incorpore delicadamente.

Montagem

Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia. Espalhe o recheio de atum por toda a superfície e cubra com o restante da massa. Leve a torta ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.

Torta proteica de frango (Imagem: MShev | Shutterstock)
Torta proteica de frango Crédito: Imagem: MShev | Shutterstock

4. Torta proteica de frango

Ingredientes

Massa

  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo integral
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • Azeite para untar
  • Farinha de amêndoas para enfarinhar

Recheio

  • 500 g depeito de frangocozido e cortadoem cubos
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes dealho picados
  • 2 tomatessem sementes picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reinomoída e cheiro-verde picadoa gosto
  • 1/2 colherde chá depaprica

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente os tomates e refogue por alguns minutos. Junte o frango cozido, tempere com a páprica, o sal e a pimenta-do-reino e misture delicadamente. Desligue o fogo, acrescente o cheiro-verde e misture até incorporar. Reserve.

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite e o azeite até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de amêndoas e a farinha de trigo e misture até incorporar. Por último, adicione o fermento em pó e misture delicadamente.

Montagem

Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de amêndoas. Espalhe o recheio de frango por toda a superfície e cubra com o restante da massa. Leve a torta ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 45 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

5. Torta proteica de cogumelos

Ingredientes

Massa

  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • Azeite para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

  • 500 g de cogumelo paris fatiado
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 xícara de chá de ricota amassada
  • Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o cogumelo e refogue por cerca de 3 minutos. Desligue o fogo, acrescente a ricota e o coentro e misture bem. Reserve.

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite e o azeite até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de aveia e a farinha de trigo e misture bem. Por último, adicione o fermento em pó e incorpore delicadamente.

Montagem

Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Espalhe o recheio de cogumelo por toda a superfície e cubra com o restante da massa. Leve a torta ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos ou até ficar firme e dourada. Sirva em seguida.

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