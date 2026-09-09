Na correria do dia a dia, preparar um almoço saboroso e nutritivo sem passar horas na cozinha pode ser um desafio. Nesse cenário, as tortas de liquidificador são uma alternativa prática e versátil, já que permitem combinar diferentes fontes de proteína com legumes, verduras e outros ingredientes. Além de simples de preparar, elas podem ganhar recheios variados e ajudam a diversificar o cardápio ao longo da semana.
A seguir, confira 5 tortas proteicas de liquidificador para deixar o almoço mais prático!
1. Torta proteica de carne moída com alho-poró
Ingredientes
Massa
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- Azeite para untar
- Farinha de grão-de-bico para enfarinhar
Recheio
- 500 g de patinho moído
- 1 alho-poró cortado em rodelas finas
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate sem sementes picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de requeijão
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
- 1/2 colher de chá de páprica
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a carne moída e refogue até ficar soltinha e levemente dourada. Adicione o alho-poró, o tomate e tempere com sal, pimenta-do-reino moída e páprica. Tampe a panela e cozinhe por alguns minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde. Desligue o fogo, acrescente o requeijão e misture bem. Reserve e deixe esfriar.
Massa
No liquidificador, bata os ovos, o leite e o azeite até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de grão-de-bico, a farinha de trigo integral, o sal e a pimenta-do-reino moída e bata até formar uma massa uniforme. Por último, incorpore o fermento em pó delicadamente.
Montagem
Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de grão-de-bico. Espalhe o recheio de carne moída por toda a superfície e cubra com o restante da massa. Leve a torta ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, ou até ficar firme e dourada. Retire do forno e sirva em seguida.
2. Torta proteica de grão-de-bico com espinafre
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras dechá de farinhade grão-de-bico
- 4 colheresde sopa deazeite
- 1 colher dechá de fermentoem pó
- 2 ovos
- 3 colheres desopa de leite
- Azeitepara untar
- Farinha de grão-de-bico para enfarinhar
Recheio
- 1 xícara dechá de grão-de-bico cozido
- 2 xícaras de cháde espinafre picado
- 1/2 cebolapicada
- 1 dente dealho picado
- 2 ovos
- 1/2 xícara dechá de leite
- 1 xícara dechá de ricotaamassada
- 1 colher desopa de azeite
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada agosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeiteem fogo médioe refogue acebola e oalho até dourarem. Acrescente o espinafree refogue poralguns minutos, atémurchar. Desligue ofogo e reserve.
No liquidificador, bata metade dogrão-de-bico, a ricota, osovos e oleite até obterumamistura homogênea. Temperecom sal, pimenta-do-reino enoz-moscada. Transfirapara um recipiente, acrescente o espinafrerefogado e orestante do grão-de-bico emisture bem. Reserve.
Massa
No liquidificador, bata os ovos, oazeite e o leite atéobter uma massahomogênea. Transfira para um recipiente, acrescente afarinha de grão-de-bico e misture bem. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente.
Montagem
Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de grão-de-bico. Espalhe o recheio de grão-de-bico eespinafre por toda a superfície e cubra com o restante da massa. Leve a torta ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos, ou até ficar firme e dourada. Retire do forno e sirva em seguida.
3. Torta proteica de atum com milho-verde e cottage
Ingredientes
Massa
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- Azeite para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Recheio
- 300 g de atum em água escorrido
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 cebola picada
- 1 tomate sem sementes picado
- 150 g de queijo cottage
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Acrescente o tomate e refogue por alguns minutos. Junte o atum e o milho-verde, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Desligue o fogo, acrescente o queijo cottage e o cheiro-verde e misture. Reserve.
Massa
No liquidificador, bata os ovos, o leite e o azeite até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de aveia e a aveia em flocos e misture bem. Por último, adicione o fermento em pó e incorpore delicadamente.
Montagem
Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia. Espalhe o recheio de atum por toda a superfície e cubra com o restante da massa. Leve a torta ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.
4. Torta proteica de frango
Ingredientes
Massa
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo integral
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- Azeite para untar
- Farinha de amêndoas para enfarinhar
Recheio
- 500 g depeito de frangocozido e cortadoem cubos
- 1 cebola picada
- 2 dentes dealho picados
- 2 tomatessem sementes picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal, pimenta-do-reinomoída e cheiro-verde picadoa gosto
- 1/2 colherde chá depaprica
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente os tomates e refogue por alguns minutos. Junte o frango cozido, tempere com a páprica, o sal e a pimenta-do-reino e misture delicadamente. Desligue o fogo, acrescente o cheiro-verde e misture até incorporar. Reserve.
Massa
No liquidificador, bata os ovos, o leite e o azeite até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de amêndoas e a farinha de trigo e misture até incorporar. Por último, adicione o fermento em pó e misture delicadamente.
Montagem
Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de amêndoas. Espalhe o recheio de frango por toda a superfície e cubra com o restante da massa. Leve a torta ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 45 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.
5. Torta proteica de cogumelos
Ingredientes
Massa
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- Azeite para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 500 g de cogumelo paris fatiado
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de ricota amassada
- Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o cogumelo e refogue por cerca de 3 minutos. Desligue o fogo, acrescente a ricota e o coentro e misture bem. Reserve.
Massa
No liquidificador, bata os ovos, o leite e o azeite até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de aveia e a farinha de trigo e misture bem. Por último, adicione o fermento em pó e incorpore delicadamente.
Montagem
Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Espalhe o recheio de cogumelo por toda a superfície e cubra com o restante da massa. Leve a torta ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos ou até ficar firme e dourada. Sirva em seguida.