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Saúde

Jessie J anuncia pausa nas redes após câncer de mama

Cantora vai fazer a segunda cirurgia de reconstrução e diz que quer priorizar recuperação e cuidados com o filho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 12:38

A cantora Jessie J enfrenta um câncer de mama
Cantora se recupera de uma cirurgia para reconstrução de mama Reprodução/Instagram @jessiej
A cantora Jessie J, 38, anunciou que ficará afastada das redes sociais por um período para se dedicar à recuperação após o tratamento de um câncer de mama e à rotina com o filho, Sky, 3. A artista também informou que será submetida à segunda cirurgia de reconstrução.
Jessie tornou público o diagnóstico em 2025 e passou a compartilhar com os seguidores diferentes etapas do tratamento contra a doença. Agora, afirma que pretende reduzir o uso do celular para concentrar a atenção na recuperação e na vida pessoal.
"Quero finalmente passar pela minha segunda cirurgia de reconstrução pós-câncer, recarregar as energias, me curar, descansar, assimilar tudo, cuidar de mim e do meu filho, cultivar o próximo capítulo da minha vida e, o mais importante, estar presente e viver de verdade", escreveu.
Segundo a cantora, a exposição constante nas redes passou a dificultar a dedicação que gostaria de dar a outras áreas de sua vida. "Sinto que nunca consigo dedicar a energia e o tempo que esse lado da minha vida merece quando preciso passar tanto tempo nas redes sociais e no celular", afirmou.
Jessie também procurou evitar interpretações de que o afastamento esteja relacionado a uma piora de seu quadro. "Estou ok. Não estou no meu melhor (momento), mas estou muito longe de estar no pior".
Ao falar sobre os últimos dois anos, ela afirmou que o período foi marcado por mudanças e por uma revisão de suas prioridades. "Não é segredo que os últimos dois anos foram mágicos, bem-sucedidos, transformadores e extremamente agitados. Amei a maioria desses dois anos -embora tenha havido momentos em que os detestei, e aprendi mais do que nunca sobre mim mesma, sobre o que quero da vida", afirmou a cantora.
A vida pessoal também passou por mudanças. Em julho, Jessie confirmou o fim do relacionamento com Chanan Colman, pai de Sky. Na ocasião, classificou a separação como "triste e difícil".

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