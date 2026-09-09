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Faustão volta à Globo após cinco anos; saiba o porquê

Após deixar a Globo em 2021, Faustão retorna à emissora para uma conversa com Pedro Bial sobre o período marcado por problemas de saúde e quatro transplantes
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 10:36

Renato Pizzutto/Band

Fausto Silva voltará a aparecer na programação da TV Globo em uma entrevista ao Conversa com Bial, com exibição prevista para 15 de setembro. Será a primeira participação do apresentador na emissora em um programa desde que deixou a casa, em 2021, e ocorre quase dois anos depois de ele recusar um convite para receber uma homenagem de Luciano Huck no Domingão.

Segundo o colunista Flávio Ricco, do Portal LeoDias, a entrevista terá como um dos principais temas o período delicado enfrentado por Faustão nos últimos anos. O apresentador passou por quatro transplantes de órgãos em um intervalo de dois anos: recebeu um novo coração, dois rins e, posteriormente, um fígado.

Faustão estará ao lado do cirurgião Fábio Gaiotto, que integrou a equipe responsável pelo transplante cardíaco do apresentador, e do cardiologista Fernando Bacal. A conversa também abordará a doação de órgãos, causa que ganhou importância para a família Silva depois das experiências vividas pelo comunicador.

Saída da Globo

A relação de Faustão com a Globo terminou em 2021, depois de mais de três décadas à frente do Domingão do Faustão. A saída ocorreu em meio à antecipação da mudança do apresentador para a Band. A emissora decidiu retirar o programa do ar antes do previsto, sem uma despedida de Faustão diante do público.

Na Band, o apresentador comandou o Faustão na Band, que estreou em 2022 e apostou em um formato diário, exibido de segunda a sexta-feira. Apesar do investimento da emissora e da trajetória de Faustão como um dos principais nomes da televisão brasileira, a atração não conseguiu repetir o desempenho de audiência que ele havia alcançado durante décadas na Globo. O programa chegou ao fim em 2023.

Convite de Luciano Huck

Em 2024, Faustão recebeu um convite de Luciano Huck para participar de uma homenagem em um especial de fim de ano do Domingão. O apresentador agradeceu a proposta, mas disse que ainda não se sentia preparado para retornar ao palco da atração que comandou por mais de 30 anos. A expectativa era que a participação pudesse acontecer em 2025, mas o reencontro não se concretizou.

Ainda em 2024, Faustão voltou a aparecer na Globo em uma entrevista ao Fantástico. Na ocasião, falou sobre sua relação com a televisão e prestou uma homenagem a Silvio Santos, morto naquele ano. Ao lembrar do apresentador, definiu-o como "o verdadeiro e único rei da TV".

Mesmo afastado dos programas de televisão, Faustão continuou fazendo participações pontuais em homenagens e atrações ligadas ao filho, João Silva.

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