Faustão volta à Globo após cinco anos; saiba o porquê

Em 2024, Faustão recebeu um convite de Luciano Huck para participar de uma homenagem em um especial de fim de ano do Domingão. O apresentador agradeceu a proposta, mas disse que ainda não se sentia preparado para retornar ao palco da atração que comandou por mais de 30 anos. A expectativa era que a participação pudesse acontecer em 2025, mas o reencontro não se concretizou.