Yamaha Crosser 2027 traz conectividade e iluminação LED a partir de R$ 22.890

A linha Crosser ABS Connected 2027 da Yamaha chega ao mercado com novidades na lista de equipamentos de série, conectividade e novas opções de cores com grafismos atualizados. O modelo trail de entrada da marca japonesa passa a contar com iluminação full LED e a inclusão do sistema de integração com smartphones por meio do aplicativo Yamaha Motor On.





Disponível nas versões Crosser S ABS Connected e Crosser Z ABS Connected, a motocicleta mantém a base mecânica e ciclo, trazendo também a adição de um interruptor no cavalete lateral, dispositivo de segurança que impede o funcionamento do motor com o descanso rebaixado.





O conjunto óptico recebeu atualização com a adoção de piscas de LED, que se somam ao farol com projetor de LED, luz de posição e lanterna traseira com a mesma tecnologia. A estrutura externa varia conforme a proposta: a versão Crosser S apresenta visual voltado ao uso urbano, com para-lama dianteiro baixo e acabamento do motor e da balança na cor preta. A Crosser Z adota configuração voltada ao segmento adventure, com para-lama dianteiro alto e motor com acabamento em tom prata.