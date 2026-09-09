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Yamaha Crosser 2027 traz conectividade e iluminação LED a partir de R$ 22.890

Com motor 150 cc de 11,7 cv e consumo de 43,1 km/l, nova linha traz grafismos inéditos, aplicativo Yamaha Motor On e interruptor no cavalete lateral

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 11:27

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

09 set 2026 às 11:27
Yamaha Crosser ABS Connected 2027
Farol com projetor de LED e luz de posição compõem o conjunto óptico dianteiro da Yamaha Crosser 2027. Yamaha/Divulgação

A linha Crosser ABS Connected 2027 da Yamaha chega ao mercado com novidades na lista de equipamentos de série, conectividade e novas opções de cores com grafismos atualizados. O modelo trail de entrada da marca japonesa passa a contar com iluminação full LED e a inclusão do sistema de integração com smartphones por meio do aplicativo Yamaha Motor On.


Disponível nas versões Crosser S ABS Connected e Crosser Z ABS Connected, a motocicleta mantém a base mecânica e ciclo, trazendo também a adição de um interruptor no cavalete lateral, dispositivo de segurança que impede o funcionamento do motor com o descanso rebaixado.


O conjunto óptico recebeu atualização com a adoção de piscas de LED, que se somam ao farol com projetor de LED, luz de posição e lanterna traseira com a mesma tecnologia. A estrutura externa varia conforme a proposta: a versão Crosser S apresenta visual voltado ao uso urbano, com para-lama dianteiro baixo e acabamento do motor e da balança na cor preta. A Crosser Z adota configuração voltada ao segmento adventure, com para-lama dianteiro alto e motor com acabamento em tom prata.

Yamaha Crosser ABS Connected 2027
Suspensão traseira tipo Monocross possui link e entrega 160 mm de curso de amortecimento Yamaha/Divulgação

O motor que equipa ambas as configurações é o monocilíndrico BlueFlex de 150 cc. O propulsor entrega 11,7 cv de potência a 7.250 rpm quando abastecido com etanol e 11,4 cv com gasolina. O torque máximo é de 1,3 kgf.m a 6.000 rpm. 


A transmissão trabalha junto a um tanque de combustível com capacidade para 12 litros. Em testes realizados pelo Instituto Mauá de Tecnologia em circuito urbano padronizado, o modelo registrou consumo médio de 43,1 km/l, o que resulta em uma autonomia teórica superior a 500 quilômetros.


O conjunto de suspensão é composto por garfo telescópico na dianteira, com 180 mm de curso, e sistema Monocross com link na traseira, com 160 mm de curso. A frenagem utiliza discos nas duas rodas, com sistema antibloqueio (ABS) atuando na roda dianteira. O conjunto de condução inclui guidão alto com ajuste de inclinação, assento em dois níveis e pedaleiras em posição ergonômica.

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Painel digital
Yamaha Crosser ABS Connected 2027
Painel digital Blackout exibe indicador de marchas, função ECO e notificações do aplicativo Yamaha Motor On. Yamaha/Divulgação

No habitáculo de instrumentos, o painel 100% digital do tipo Blackout traz relógio, indicador de marcha, conta-giros, tomada 12V e a função ECO, que sinaliza no visor momentos de condução mais eficiente. 


A novidade fica por conta da conectividade Bluetooth via aplicativo Yamaha Motor On, que exibe no painel alertas de chamadas, mensagens e nível de bateria do telefone. Pelo celular, o aplicativo permite monitorar consumo médio, histórico de rotas com compartilhamento, cronograma de revisões, localização do último pareamento e um ranking de condução eficiente.


A linha 2027 do modelo chega às concessionárias no mês de setembro. A versão Crosser S ABS Connected é comercializada nas cores Black Eclipse (Preto Sólido) e Fire Red (Vermelho Sólido) pelo preço público sugerido de R$ 22.890 (sem frete). 


A versão Crosser Z ABS Connected conta com as opções Pure Grey (Cinza Sólido) e Fire Red (Vermelho Sólido), com preço público sugerido de R$ 23.090 (sem frete). Ambas possuem garantia de três anos e programa de Revisão Preço Fixo.

Ficha Técnica
Yamaha Crosser ABS Connected 2027
A motorização segue com o motor BlueFlex de 150 cc de até 11,7 cv de potência. Yamaha/Divulgação

Yamaha Crosser S ABS Connected 2027

  • Motor: 150 cc, BlueFlex, monocilíndrico

  • Potência máxima: 11,7 cv a 7.250 rpm (etanol) / 11,4 cv a 7.250 rpm (gasolina)

  • Torque máximo: 1,3 kgf.m a 6.000 rpm

  • Câmbio: Mecânico

  • Tanque de combustível: 12 litros

  • Consumo de combustível: 43,1 km/l (dados do Instituto Mauá de Tecnologia)

  • Suspensão dianteira: Garfo telescópico com 180 mm de curso

  • Suspensão traseira: Monocross com link com 160 mm de curso

  • Freios: Disco nas duas rodas com sistema ABS na dianteira

  • Iluminação: Conjunto Full LED (farol com projetor, luz de posição, lanterna e piscas)

  • Painel: Digital Blackout com função ECO e indicadores de conectividade

  • Conectividade: Bluetooth com aplicativo Yamaha Motor On

  • Equipamentos de série: Tomada 12V, indicador de marcha, relógio, interruptor no cavalete lateral, para-lama dianteiro baixo, motor e balança na cor preta

  • Cores: Black Eclipse (Preto Sólido) e Fire Red (Vermelho Sólido)

  • Garantia: 3 anos com Revisão Preço Fixo

  • Preço: R$ 22.890 (frete não incluso)

Yamaha Crosser Z ABS Connected 2027

  • Motor: 150 cc, BlueFlex, monocilíndrico

  • Potência máxima: 11,7 cv a 7.250 rpm (etanol) / 11,4 cv a 7.250 rpm (gasolina)

  • Torque máximo: 1,3 kgf.m a 6.000 rpm

  • Câmbio: Mecânico

  • Tanque de combustível: 12 litros

  • Consumo de combustível: 43,1 km/l (dados do Instituto Mauá de Tecnologia)

  • Suspensão dianteira: Garfo telescópico com 180 mm de curso

  • Suspensão traseira: Monocross com link com 160 mm de curso

  • Freios: Disco nas duas rodas com sistema ABS na dianteira

  • Iluminação: Conjunto Full LED (farol com projetor, luz de posição, lanterna e piscas)

  • Painel: Digital Blackout com função ECO e indicadores de conectividade

  • Conectividade: Bluetooth com aplicativo Yamaha Motor On

  • Equipamentos de série: Tomada 12V, indicador de marcha, relógio, interruptor no cavalete lateral, para-lama dianteiro alto, motor na cor prata

  • Cores: Pure Grey (Cinza Sólido) e Fire Red (Vermelho Sólido)

  • Garantia: 3 anos com Revisão Preço Fixo

  • Preço: R$ 23.090 (frete não incluso)

Nota da edição

09/09/2026

Conteúdo desenvolvido por Inteligência Artificial com base no material divulgado pela Yamaha e revisado pela equipe de jornalistas da editoria Motor.

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