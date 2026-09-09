O que faz um deputado e qual a diferença entre federal e estadual? Entenda cargos em disputa

Em outubro, eleitores de todo o Brasil irão às urnas para escolher, entre outros cargos, os próximos deputados federais e estaduais. Para a Câmara dos Deputados, os capixabas escolherão dez representantes, número definido pela Constituição e calculado com base na população de cada Estado conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), são 30 eleitos.





Tanto na esfera estadual quanto na federal, as atribuições principais dos deputados, que compõem o Poder Legislativo, são criar leis e fiscalizar o Poder Executivo. Além disso, os parlamentares também proabrem espaço para a participação popular e atuam na definição do orçamento público.





A principal diferença entre os deputados estaduais e federais está no âmbito em que atuam, como explica João Victor Santos, Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).