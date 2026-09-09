AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Editorial
  • Grande Vitória: os problemas são comuns, as soluções também precisam ser
Opinião da Gazeta

Grande Vitória: os problemas são comuns, as soluções também precisam ser

A Região Metropolitana da Grande Vitória foi formalmente instituída em 1995, mas a história mostra que um dos movimentos mais relevantes de integração ocorreu anos antes

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 05:00

Públicado em 

09 set 2026 às 05:00
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta Redação de A Gazeta
Linhas do Transcol
Linhas do Transcol Carlos Alberto Silva

Quem mora na Grande Vitória tem grandes chances de não viver só em uma cidade. Dormir e acordar na Serra, trabalhar em Vitória, ter família em Cariacica, passear em Vila Velha... essa é somente uma das inúmeras dinâmicas de vida metropolitana possíveis, e isso precisa ser encarado por governador e prefeitos, afinal os problemas nos serviços e na infraestrutura são compartilhados e não param na placa dos limites municipais.


Região Metropolitana da Grande Vitória foi formalmente instituída em 1995, mas a história mostra que um dos movimentos mais relevantes de integração ocorreu anos antes, em 1989, com o lançamento do Sistema Transcol. 


Se hoje parece óbvio pagar uma única passagem para circular pelos municípios, é importante saber que isso já foi apenas uma ideia. Felizmente, colocada em prática, o que precisa inspirar mais integração em outras áreas, inclusive na própria mobilidade urbana. 


Basta ver o caso das bicicletas elétricas, que estão mexendo com o trânsito nos últimos anos: falta ainda um plano metropolitano unificado para malha cicloviária. 


Mas a mesma lógica vale para a segurança pública... temos os cercos eletrônicos, mas ainda sem um gerenciamento que transceda a lógica municipal, as facções criminosas se comunicam entre as cidades, os crimes começam em um município e terminam em outro. 


O saneamento básico é ainda mais sem limites, o esgoto de um polui a praia do outro, o que não pode ser resolvido sem um espaço para planos compartilhados. A despoluição da Baía de Vitória não poderia continuar na utopia e deveria mover essas iniciativas.


A discussão por mais integração é antiga, existe base legislativa, como o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) criado em 2017 por uma exigência federal, mas a pauta continua apagada no debate público. 


Candidatos ao governo estadual devem ter em mente que, se chegarem ao cargo, vão usar a própria liderança para unir as prefeituras nesse caminho.  Mais do que atuar como financiador de obras, o Palácio Anchieta deve ser a autoridade a induzir e cobrar essa governança compartilhada e obrigatória.


LEIA MAIS EDITORIAIS

O eleitor tem direito de escolher com informação

Confiança pública deve ser matéria-prima para o poder

Campanha eleitoral não pode ser um vale-tudo

Violência no trânsito e mobilidade: candidatos no ES devem estar de olho nas ruas

Chegou a hora de saber o que pensam os candidatos ao governo do ES

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta Redação de A Gazeta

Fique por dentro das últimas notícias do Espírito Santo, do Brasil e do mundo com a redação de A Gazeta

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Governo do ES Infraestrutura Saneamento Básico Saneamento Segurança Pública Eleições Eleicões 2026 Mobilidade Mobilidade Urbana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/09/2026
Imagem de destaque
Cartórios - 10/09/2026
Imagem de destaque
Editais e Avisos - 10/09/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados