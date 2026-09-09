Grande Vitória: os problemas são comuns, as soluções também precisam ser

Quem mora na Grande Vitória tem grandes chances de não viver só em uma cidade. Dormir e acordar na Serra, trabalhar em Vitória, ter família em Cariacica, passear em Vila Velha... essa é somente uma das inúmeras dinâmicas de vida metropolitana possíveis, e isso precisa ser encarado por governador e prefeitos, afinal os problemas nos serviços e na infraestrutura são compartilhados e não param na placa dos limites municipais.





A Região Metropolitana da Grande Vitória foi formalmente instituída em 1995, mas a história mostra que um dos movimentos mais relevantes de integração ocorreu anos antes, em 1989, com o lançamento do Sistema Transcol.





Se hoje parece óbvio pagar uma única passagem para circular pelos municípios, é importante saber que isso já foi apenas uma ideia. Felizmente, colocada em prática, o que precisa inspirar mais integração em outras áreas, inclusive na própria mobilidade urbana.





Basta ver o caso das bicicletas elétricas, que estão mexendo com o trânsito nos últimos anos: falta ainda um plano metropolitano unificado para malha cicloviária.





Mas a mesma lógica vale para a segurança pública... temos os cercos eletrônicos, mas ainda sem um gerenciamento que transceda a lógica municipal, as facções criminosas se comunicam entre as cidades, os crimes começam em um município e terminam em outro.





O saneamento básico é ainda mais sem limites, o esgoto de um polui a praia do outro, o que não pode ser resolvido sem um espaço para planos compartilhados. A despoluição da Baía de Vitória não poderia continuar na utopia e deveria mover essas iniciativas.





A discussão por mais integração é antiga, existe base legislativa, como o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) criado em 2017 por uma exigência federal, mas a pauta continua apagada no debate público.





Candidatos ao governo estadual devem ter em mente que, se chegarem ao cargo, vão usar a própria liderança para unir as prefeituras nesse caminho. Mais do que atuar como financiador de obras, o Palácio Anchieta deve ser a autoridade a induzir e cobrar essa governança compartilhada e obrigatória.



