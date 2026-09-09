Fachin sob pressão e 'sem ferramentas': por que presidente do STF não consegue debelar crise às vésperas de eleição

Segundo o STF, há um primeiro prazo até 14 de setembro, para que os quatro se posicionem sobre a primeira decisão de Mendonça, do dia 1º de setembro. Na ocasião, o ministro sugeriu a abertura de uma investigação contra Moraes por conversas suspeitas com o banqueiro Daniel Vorcaro, enquanto a PGR disse que a decisão de Mendonça era nula porque o ministro teria investigado seu colega sem autorização prévia do plenário.