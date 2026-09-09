Quem deve interpretar o imposto?

Não há mistério aqui. O Estado exerce o seu papel de fiscalizar, lançar, cobrar e interpretar a legislação dentro de suas atribuições, mas não é um árbitro desinteressado. Pelo contrário, é parte na relação tributária, já que edita atos, fiscaliza operações, formula exigências e, ao final, recolhe o dinheiro. Não parece prudente, portanto, que a sua interpretação seja tomada como bastante, quase definitiva, dispensando o contribuinte de procurar orientação independente.





A nova tributação dos dividendos ilustra bem o problema. Desde janeiro, se uma mesma empresa distribui a uma mesma pessoa física mais de R$ 50 mil em lucros ou dividendos no mês, deverá reter 10% de Imposto de Renda sobre o valor integral da distribuição, e não apenas sobre o excedente.





Recebeu R$ 60 mil? A retenção será de R$ 6 mil.





É possível que essa retenção não se converta em imposto definitivo. A depender da renda anual do contribuinte, o valor poderá ser compensado ou restituído na declaração do ano seguinte. Mas a ressalva não elimina o dado mais importante: o dinheiro sai agora. Para recuperá-lo, quando houver direito à restituição, será preciso declarar, ajustar informações, demonstrar a situação fiscal e aguardar o processamento da Receita.