Fim da escala 6x1, reforma tributária e o futuro das empresas

O debate sobre o fim da escala 6x1 e a reforma tributária parecem tratar de assuntos completamente distintos. Um discute a redução da jornada de trabalho; a outra altera a forma de tributação do consumo. No entanto, as duas revelam uma mesma realidade: as grandes mudanças legislativas já não produzem apenas efeitos jurídicos. Elas exigem mudanças na forma de administrar empresas.





A reforma tributária é um bom exemplo dessa mudança de perspectiva. Mais do que conhecer as novas regras da CBS e do IBS, as empresas precisarão revisar processos, reorganizar custos, adequar sistemas e repensar a forma como estruturam suas operações. O diferencial competitivo estará na capacidade de organizar a empresa para aproveitar melhor o novo modelo.





O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao debate sobre o fim da escala 6x1. Independentemente do formato que venha a ser aprovado pelo Congresso Nacional, a discussão já leva empresários a refletirem sobre produtividade, organização das equipes e modelos de funcionamento.