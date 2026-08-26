Fim da escala 6x1, reforma tributária e o futuro das empresas

O debate sobre o fim da escala 6x1 e a reforma tributária parecem tratar de assuntos completamente distintos. Um discute a redução da jornada de trabalho; a outra altera a forma de tributação do consumo. No entanto, as duas revelam uma mesma realidade: as grandes mudanças legislativas já não produzem apenas efeitos jurídicos. Elas exigem mudanças na forma de administrar empresas.
A reforma tributária é um bom exemplo dessa mudança de perspectiva. Mais do que conhecer as novas regras da CBS e do IBS, as empresas precisarão revisar processos, reorganizar custos, adequar sistemas e repensar a forma como estruturam suas operações. O diferencial competitivo estará na capacidade de organizar a empresa para aproveitar melhor o novo modelo.
O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao debate sobre o fim da escala 6x1. Independentemente do formato que venha a ser aprovado pelo Congresso Nacional, a discussão já leva empresários a refletirem sobre produtividade, organização das equipes e modelos de funcionamento.
Setores como comércio, alimentação, hotelaria e serviços continuarão precisando atender clientes diariamente, o que torna indispensável pensar em alternativas para manter eficiência e competitividade.
É justamente nesse ponto que os dois temas se encontram. Tanto a reforma tributária quanto o possível fim da escala 6x1 demonstram que a vantagem competitiva dependerá cada vez mais da capacidade de adaptação da empresa.
Essa adaptação passa, sobretudo, pelo aumento da produtividade, o que não significa exigir que as pessoas trabalhem mais, e sim eliminar desperdícios, reduzir retrabalho, organizar melhor processos, investir em tecnologia e capacitar equipes.
Ao mesmo tempo, cresce a importância da gestão de pessoas. Atrair e reter bons profissionais, formar lideranças e construir ambientes de trabalho mais eficientes deixam de ser apenas questões de recursos humanos e passam a representar fatores estratégicos para a sustentabilidade do negócio.
Em um mercado cada vez mais competitivo, pessoas bem geridas tornam-se um diferencial tão relevante quanto tecnologia ou planejamento financeiro.
Basta pensar em um restaurante que funciona todos os dias da semana. Uma eventual redução da jornada não significa apenas reorganizar escalas de trabalho. Ela pode exigir novas contratações, revisão dos horários de funcionamento, investimentos em tecnologia para aumentar a produtividade e até mudanças na formação dos preços.
Da mesma forma, a reforma tributária exigirá revisões de processos internos que vão muito além do recolhimento dos tributos. Em ambos os casos, a mudança legislativa acaba se transformando em uma decisão estratégica de gestão.
Assim, a pergunta deixa de ser apenas "o que preciso fazer para cumprir a legislação?" e passa a ser "como posso reorganizar minha empresa para continuar competitivo?". Essa mudança de perspectiva é justamente o que separa empresas que apenas reagem às mudanças daquelas que conseguem transformá-las em oportunidade de evolução.
Cumprir a legislação continuará sendo importante. Mas, em um cenário de transformações cada vez mais frequentes, a verdadeira vantagem competitiva estará na capacidade de revisa processos e modelos de negócio. Porque, no ambiente empresarial atual, a capacidade de adaptação tornou-se um ativo estratégico.