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Renata Rasseli

Carolina Neves recebe para bate-papo sobre origem das gemas em Vitória

Em parceria com a Cruzeiro Mine, a maior mina de turmalinas do mundo, a designer reuniu amigas e clientes, na Stampa

Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 04:00

Publicado em 

26 ago 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Renata Vervloet, Carol Neves, Bruna Paes e Carolina Hemerly
Renata Vervloet, Carol Neves, Bruna Paes e Carolina Hemerly: bate-papo sobre gemas e joias em Vix.  Lucas Kiaw
Nossa designer Carolina Neves promoveu, em parceria com a Cruzeiro Mine, a maior mina de turmalinas do mundo, um bate-papo para amigas e clientes da marca, na Stampa, em Vitória. O evento reuniu o CEO da Cruzeiro Mine, Douglas Neves, e a gemóloga Daniela Teixeira Carvalho para uma conversa sobre o universo das gemas e das joias. 

As convidadas foram recebidas com welcome drinks e mesa gastronômica assinada por Vivian Musso. E uma artista convidada completou a experiência personalizando garrafas de espumante para cada presença.
Em Pedra Azul
Karina Mazzini, Rubia Galvão, José Mauro Fantoni, Cleide Almeida, Léo Lima, Danilo Menelli, Drielly Baioco
Karina Mazzini e Rubia Galvão receberam amigos em sua casa em Pedra Azul durante o final de semana. Na foto, as anfitriãs ao lado de José Mauro Fantoni, Cleide Almeida, Léo Lima, Danilo Menelli e Drielly Baioco.  Divulgação

Em Anchieta

Ler o sertão

Um dos maiores romances da literatura brasileira completa 70 anos em 2026. Para celebrar a data e transformar a leitura de Grande sertão: veredas, de João Guimarães Rosa, em uma experiência coletiva, a Lúcia Livraria, em Iriri, criou o projeto “Ler o sertão – Leitura conjunta de Grande sertão: veredas”, que propõe uma leitura compartilhada do clássico ao longo dos próximos meses. A programação começa no dia 29 de agosto, às 15h, com um encontro de abertura conduzido pela professora e pesquisadora Rízia Lima, convidada especialmente para apresentar a obra e abrir os caminhos para a travessia pelo sertão de Guimarães Rosa. No dia 30 de agosto, acontece a leitura inaugural. A partir de setembro, o projeto segue aos domingos, em 14 encontros até dezembro, conduzidos por Elisa Quadros, livreira da Lúcia Livraria.

Campanha
Marco, Patrícia, Gabriela e Elaine Correia
Marco, Patrícia, Gabriela e Elaine Correia: desde 2003, a família se mobiliza em prol do McDia Feliz. No Espírito Santo, eles estão à frente de 10 edições da campanha de solidariedade em prol do combate ao câncer infantil. Divulgação

Em setembro

Agenda de corridas no ES

A Premium Comunicação Integrada de Marketing, uma das principais agências realizadoras de corridas com sede no Espírito Santo, chega a setembro com agenda cheia. Em apenas 22 dias, a empresa estará à frente de cinco eventos esportivos. O calendário começa no dia 6, com a Meia Maratona dos Reis Magos, e segue com a Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem, dia 13, e a Corrida Vports, dia 20. Nos dias 26 e 27, a sequência termina com a Corrida Garotada, Cachorrida e a tradicional Dez Milhas Garoto. A maratona de entregas reforça a presença da Premium no mercado de experiências esportivas e na conexão entre grandes marcas e o público por meio do esporte.

Visita
Paula Dell'Isola, Denise Del Vecchio, Camila Nhary, Armando Babaioff, Bia Delmaestro, Emmanuel Claeys

O espetáculo Tom na Fazenda passou por Vitória com sessões esgotadas no Teatro Universitário da Ufes. Idealizado por Armando Babaioff, que também assina a tradução do texto do canadense Michel Marc Bouchard, e dirigida por Rodrigo Portella, a montagem chegou à capital capixaba após temporada de sucesso no Festival de Edimburgo, onde reuniu mais de 7 mil espectadores. E a equipe foi recebida pela chef Bia Delmaestro no Caçarola Bistrot, no Barro Vermelho. Na foto: aula Dell'Isola, Denise Del Vecchio, Camila Nhary, Armando Babaioff, Bia Delmaestro, Emmanuel Claeys.

 Divulgação

Atualização

A dermatologista Priscila Passamani esteve em São Paulo na última semana participando de dois eventos exclusivos da medicina estética, com lançamentos de tecnologias e experiências práticas, inovações em medicina de precisão, genética e medicina regenerativa. A agenda reforça o compromisso da médica com a atualização constante e com trazer ao Espírito Santo o que há de mais avançado na dermatologia.


Exposição 

A Exposição Você é Única, idealizada pelo empresário Dirceu Paigel, chega à 9ª edição. O projeto, atrelado à Campanha Outubro Rosa, envolve um ensaio fotográfico de mulheres pacientes em tratamento contra o câncer de mama e curadas. O ensaio, assinado pela fotógrafa Esther Sant’ana, acontece no dia 31 de agosto. Nesta edição, 12 mulheres participam do projeto, numa parceria com o Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), Afecc do Hospital Santa Rita e o Projeto Vida. As madrinhas da exposição são as jornalistas Manoela Machado e Dani Carla e as médicas oncologistas Morgana Stelzer Rossi, Gabriela, Tavares Simão, Mayara Herculano e Cintia  Givigi. 


Mulheres de negócios

A CEO da Rede Mulheres de Negócios, Elayne Borel, comanda nesta quarta-feira (26) mais uma edição do Encontro Mensal do grupo Master. A reunião será realizada às 19h, no Wine Garden, no Parque das Castanheiras, na Praia da Costa, em Vila Velha, e promete uma noite dedicada ao networking e à troca de experiências entre empreendedoras. Entre as confirmadas estão Mariana Simon, Mauricea Oliveira, Odalea Carone e Denise Póvoa.


Curadoria musical e design

A experiência estética dos 30 anos da CASACOR ES ganha contornos sonoros nesta reta final de semana no antigo Hotel Canto do Sol. Na quinta-feira (27), Raphael Morais apresenta sua fusão de MPB e pop rock contemporâneo. Na sexta-feira, o palco recebe a performance intimista de Nano Vianna com hinos do rock clássico.

Lançamento
O cantor e compositor Fábio Carvalho (ex-Manimal) lança nesta sexta-feira (28) o single inédito ‘Se Vê Que Vai Cair Deita de Vez* ’, com letra do poeta Junio Barreto e fusão de congo e forró.

Café
Claudia Nicchio, diretora do CCCV, Bill Murray e Sandro Rodrigues, secretário executivo do CCCV
O Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV), a Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (Abics), e o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) encerraram o Vitória Coffee Summit 2026 com um jantar em homenagem à Bill Murray, Presidente da National Coffee Association (NCA), entidade que representa as indústrias de café dos Estados Unidos. Na foto: Claudia Nicchio, diretora do CCCV, Bill Murray e Sandro Rodrigues, secretário executivo do CCCV.  Divulgação

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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