Carolina Neves recebe para bate-papo sobre origem das gemas em Vitória

Atualização

A dermatologista Priscila Passamani esteve em São Paulo na última semana participando de dois eventos exclusivos da medicina estética, com lançamentos de tecnologias e experiências práticas, inovações em medicina de precisão, genética e medicina regenerativa. A agenda reforça o compromisso da médica com a atualização constante e com trazer ao Espírito Santo o que há de mais avançado na dermatologia.





Exposição

A Exposição Você é Única, idealizada pelo empresário Dirceu Paigel, chega à 9ª edição. O projeto, atrelado à Campanha Outubro Rosa, envolve um ensaio fotográfico de mulheres pacientes em tratamento contra o câncer de mama e curadas. O ensaio, assinado pela fotógrafa Esther Sant’ana, acontece no dia 31 de agosto. Nesta edição, 12 mulheres participam do projeto, numa parceria com o Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), Afecc do Hospital Santa Rita e o Projeto Vida. As madrinhas da exposição são as jornalistas Manoela Machado e Dani Carla e as médicas oncologistas Morgana Stelzer Rossi, Gabriela, Tavares Simão, Mayara Herculano e Cintia Givigi.





Mulheres de negócios

A CEO da Rede Mulheres de Negócios, Elayne Borel, comanda nesta quarta-feira (26) mais uma edição do Encontro Mensal do grupo Master. A reunião será realizada às 19h, no Wine Garden, no Parque das Castanheiras, na Praia da Costa, em Vila Velha, e promete uma noite dedicada ao networking e à troca de experiências entre empreendedoras. Entre as confirmadas estão Mariana Simon, Mauricea Oliveira, Odalea Carone e Denise Póvoa.





Curadoria musical e design

A experiência estética dos 30 anos da CASACOR ES ganha contornos sonoros nesta reta final de semana no antigo Hotel Canto do Sol. Na quinta-feira (27), Raphael Morais apresenta sua fusão de MPB e pop rock contemporâneo. Na sexta-feira, o palco recebe a performance intimista de Nano Vianna com hinos do rock clássico.



Lançamento

O cantor e compositor Fábio Carvalho (ex-Manimal) lança nesta sexta-feira (28) o single inédito ‘Se Vê Que Vai Cair Deita de Vez* ’, com letra do poeta Junio Barreto e fusão de congo e forró.