Carolina Neves recebe para bate-papo sobre origem das gemas em Vitória

Em Anchieta
Ler o sertão
Um dos maiores romances da literatura brasileira completa 70 anos em 2026. Para celebrar a data e transformar a leitura de Grande sertão: veredas, de João Guimarães Rosa, em uma experiência coletiva, a Lúcia Livraria, em Iriri, criou o projeto “Ler o sertão – Leitura conjunta de Grande sertão: veredas”, que propõe uma leitura compartilhada do clássico ao longo dos próximos meses. A programação começa no dia 29 de agosto, às 15h, com um encontro de abertura conduzido pela professora e pesquisadora Rízia Lima, convidada especialmente para apresentar a obra e abrir os caminhos para a travessia pelo sertão de Guimarães Rosa. No dia 30 de agosto, acontece a leitura inaugural. A partir de setembro, o projeto segue aos domingos, em 14 encontros até dezembro, conduzidos por Elisa Quadros, livreira da Lúcia Livraria.
Em setembro
Agenda de corridas no ES
A Premium Comunicação Integrada de Marketing, uma das principais agências realizadoras de corridas com sede no Espírito Santo, chega a setembro com agenda cheia. Em apenas 22 dias, a empresa estará à frente de cinco eventos esportivos. O calendário começa no dia 6, com a Meia Maratona dos Reis Magos, e segue com a Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem, dia 13, e a Corrida Vports, dia 20. Nos dias 26 e 27, a sequência termina com a Corrida Garotada, Cachorrida e a tradicional Dez Milhas Garoto. A maratona de entregas reforça a presença da Premium no mercado de experiências esportivas e na conexão entre grandes marcas e o público por meio do esporte.
Atualização
A dermatologista Priscila Passamani esteve em São Paulo na última semana participando de dois eventos exclusivos da medicina estética, com lançamentos de tecnologias e experiências práticas, inovações em medicina de precisão, genética e medicina regenerativa. A agenda reforça o compromisso da médica com a atualização constante e com trazer ao Espírito Santo o que há de mais avançado na dermatologia.
Exposição
A Exposição Você é Única, idealizada pelo empresário Dirceu Paigel, chega à 9ª edição. O projeto, atrelado à Campanha Outubro Rosa, envolve um ensaio fotográfico de mulheres pacientes em tratamento contra o câncer de mama e curadas. O ensaio, assinado pela fotógrafa Esther Sant’ana, acontece no dia 31 de agosto. Nesta edição, 12 mulheres participam do projeto, numa parceria com o Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), Afecc do Hospital Santa Rita e o Projeto Vida. As madrinhas da exposição são as jornalistas Manoela Machado e Dani Carla e as médicas oncologistas Morgana Stelzer Rossi, Gabriela, Tavares Simão, Mayara Herculano e Cintia Givigi.
Mulheres de negócios
A CEO da Rede Mulheres de Negócios, Elayne Borel, comanda nesta quarta-feira (26) mais uma edição do Encontro Mensal do grupo Master. A reunião será realizada às 19h, no Wine Garden, no Parque das Castanheiras, na Praia da Costa, em Vila Velha, e promete uma noite dedicada ao networking e à troca de experiências entre empreendedoras. Entre as confirmadas estão Mariana Simon, Mauricea Oliveira, Odalea Carone e Denise Póvoa.
Curadoria musical e design
A experiência estética dos 30 anos da CASACOR ES ganha contornos sonoros nesta reta final de semana no antigo Hotel Canto do Sol. Na quinta-feira (27), Raphael Morais apresenta sua fusão de MPB e pop rock contemporâneo. Na sexta-feira, o palco recebe a performance intimista de Nano Vianna com hinos do rock clássico.
Lançamento
O cantor e compositor Fábio Carvalho (ex-Manimal) lança nesta sexta-feira (28) o single inédito ‘Se Vê Que Vai Cair Deita de Vez* ’, com letra do poeta Junio Barreto e fusão de congo e forró.
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