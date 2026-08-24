Designer gaúcho vem ao ES para celebração no Shopping Vitória

Pela primeira vez no Shopping Vitória, o designer gaúcho Jorge Bischoff desembarcou na Ilha para uma concorrida Celebration Night ao lado das anfitriãs Malu Brioschi e Eliane Aragão. O motivo do brinde não poderia ser mais especial: a unidade capixaba conquistou o inédito troféu “Forma de Ouro”, coroada como a melhor franquia do Brasil de toda a rede em 2025.
A noite ferveu com uma sessão exclusiva de autógrafos em sapatos e bolsas de clientes apaixonadas pela grife, além da apresentação em primeira mão da coleção Primavera-Verão 2027, "Rico por Natureza". Em homenagem à capital Vitória, a franquia foi presenteada com lenços de seda exclusivos estampando o Convento da Penha e a Terceira Ponte. As taças foram abastecidas com vinhos e espumantes autorais da marca, produzidos no mítico Valle de Uco, em Mendoza, aos pés da Cordilheira dos Andes.
A produção do evento foi de Stella Miranda e as fotos são de Mônica Zorzanelli.
Em Vitória
Conexão para corretores
Em celebração ao Mês do Corretor, a Nazca promove, nesta terça-feira (25), mais uma edição do Conexão Nazca. O evento é exclusivo para corretores parceiros da Nazca, reunindo networking, palestras, troca de experiências e apresentação de conteúdos voltados ao mercado imobiliário. O encontro acontece das 8h às 12h, no Pallazzio Centro de Eventos, em Vitória. A programação contará com a participação de Breno Lobato, fundador da Aya Tec, que falará sobre inteligência artificial e vendas, e da corretora de imóveis de luxo Monica Poplawski, que vem ao Espírito Santo pela primeira vez, a convite da Nazca, para uma palestra exclusiva voltada ao mercado imobiliário de alto padrão.
Na Serra
Quadrilhas além de junho
Outubro Rosa
Marilucia Dalla e Mariana Buaiz, presidente e vice-presidente da Afecc, convidam para a abertura Loja Outubro Rosa, da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), queserá inaugurada na próxima quinta-feira (27), no Shopping Vitória. Entre os itens disponíveis para comercialização estão camisas, canecas, bags, sombrinhas, garrafas térmicas, bolsas térmicas, porta-vinho, canetas e nécessaires. Toda a renda arrecadada com as vendas será revertida para a assistência aos pacientes oncológicos atendidos via Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital Santa Rita.
Debate jurídico
O jurista e professor de Direito Constitucional Conrado Hübner Mendes desembarca em Vitória na próxima semana para participar da abertura do semestre 2026.2 da Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Doutor em Direito pela Universidade de Edimburgo e mestre e doutor em Ciência Política pela USP, tem entre suas áreas de pesquisa o Supremo Tribunal Federal, direitos fundamentais, democracia e autoritarismo. A aula inaugural será realizada nesta quarta-feira (26), às 9h30, no Auditório Alexandre Martins, na FDV.
Get-together
As arquitetas Mariana Duarte e Natasha Grasselli, do escritório M.INT Arquitetura, movimentam o Presença - Espaço Gourmet Deca do arquiteto Geraldo Lino na CASACOR Espírito Santo nesta terça-feira (25), às 16h30. O get-together terá tom intimista: uma concorrida oficina de bordado conduzida pela artista Sofia Dadalto, harmonizada com degustação de chás especiais com a presença da sommelier Carolina Assis.
O Espírito Santo será palco de um dos principais encontros nacionais sobre Direito Empresarial, com a presença de ministros do STJ, magistrados e especialistas de diferentes estados. Entre os participantes está o advogado capixaba Bruno Finamore, diretor do Instituto Brasileiro de Direito da Empresa (IBDE) e sócio do Escritório Finamore Simoni, que falará sobre “O devedor contumaz e a recuperação judicial”. O advogado também é um dos organizadores do evento, que acontece nos dias 27 e 28 de agosto, em Pedra Azul.
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