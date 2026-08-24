Designer gaúcho vem ao ES para celebração no Shopping Vitória

Outubro Rosa

Marilucia Dalla e Mariana Buaiz, presidente e vice-presidente da Afecc, convidam para a abertura Loja Outubro Rosa, da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), queserá inaugurada na próxima quinta-feira (27), no Shopping Vitória. Entre os itens disponíveis para comercialização estão camisas, canecas, bags, sombrinhas, garrafas térmicas, bolsas térmicas, porta-vinho, canetas e nécessaires. Toda a renda arrecadada com as vendas será revertida para a assistência aos pacientes oncológicos atendidos via Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital Santa Rita.





Debate jurídico

O jurista e professor de Direito Constitucional Conrado Hübner Mendes desembarca em Vitória na próxima semana para participar da abertura do semestre 2026.2 da Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Doutor em Direito pela Universidade de Edimburgo e mestre e doutor em Ciência Política pela USP, tem entre suas áreas de pesquisa o Supremo Tribunal Federal, direitos fundamentais, democracia e autoritarismo. A aula inaugural será realizada nesta quarta-feira (26), às 9h30, no Auditório Alexandre Martins, na FDV.





Get-together

As arquitetas Mariana Duarte e Natasha Grasselli, do escritório M.INT Arquitetura, movimentam o Presença - Espaço Gourmet Deca do arquiteto Geraldo Lino na CASACOR Espírito Santo nesta terça-feira (25), às 16h30. O get-together terá tom intimista: uma concorrida oficina de bordado conduzida pela artista Sofia Dadalto, harmonizada com degustação de chás especiais com a presença da sommelier Carolina Assis.





Dia do corretor

O gerente de Parcerias da MPD Vendas, Fernando Vilela, estará em Vila Velha na próxima quarta-feira, 26 de agosto, para participar da comemoração do Dia do Corretor promovida pelo consultor imobiliário André Correia. O encontro da Mentoria Insights reunirá profissionais do mercado imobiliário capixaba em uma noite de confraternização e descontração.





Em Pedra Azul

O Espírito Santo será palco de um dos principais encontros nacionais sobre Direito Empresarial, com a presença de ministros do STJ, magistrados e especialistas de diferentes estados. Entre os participantes está o advogado capixaba Bruno Finamore, diretor do Instituto Brasileiro de Direito da Empresa (IBDE) e sócio do Escritório Finamore Simoni, que falará sobre “O devedor contumaz e a recuperação judicial”. O advogado também é um dos organizadores do evento, que acontece nos dias 27 e 28 de agosto, em Pedra Azul.