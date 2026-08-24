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Renata Rasseli

Designer gaúcho vem ao ES para celebração no Shopping Vitória

As anfitriãs Malu Brioschi e Eliane Aragão receberam Jorge Bischoff na quinta-feira (20)

Publicado em 24 de Agosto de 2026 às 04:00

Publicado em 

24 ago 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Malu Brioschi, Jorge Bischoff e Elaine Aragão
Malu Brioschi, o designer gaúcho Jorge Bischoff e Elaine Aragão: a unidade do Shopping Vitória recebeu o troféu de melhor franquia do Brasil.  Mônica Zorzanelli

Pela primeira vez no Shopping Vitória, o designer gaúcho Jorge Bischoff desembarcou na Ilha para uma concorrida Celebration Night ao lado das anfitriãs Malu Brioschi e Eliane Aragão. O motivo do brinde não poderia ser mais especial: a unidade capixaba conquistou o inédito troféu “Forma de Ouro”, coroada como a melhor franquia do Brasil de toda a rede em 2025.


A noite ferveu com uma sessão exclusiva de autógrafos em sapatos e bolsas de clientes apaixonadas pela grife, além da apresentação em primeira mão da coleção Primavera-Verão 2027, "Rico por Natureza". Em homenagem à capital Vitória, a franquia foi presenteada com lenços de seda exclusivos estampando o Convento da Penha e a Terceira Ponte.  As taças foram abastecidas com vinhos e espumantes autorais da marca, produzidos no mítico Valle de Uco, em Mendoza, aos pés da Cordilheira dos Andes.

A produção do evento foi de Stella Miranda e as fotos são de Mônica Zorzanelli.

Em Guarapari
Paulo Mendonça, gerente do Sesc Guarapari Richardson Schmittel, diretor regional do Sesc-ES Mônica Velasques, diretora de Hospitalidade, Turismo e Lazer do Sesc-ES
Depois de passar por Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim, a exposição “Você Já Escutou a Terra?” chegou a Guarapari. Mais do que marcar a última parada da mostra no Estado, a chegada ao município encerra um percurso de interiorização da exposição pelo Sesc-ES, aproximando a produção cultural de públicos de diferentes regiões. Na foto: Paulo Mendonça, gerente do Sesc Guarapari Richardson Schmittel, diretor regional do Sesc-ES Mônica Velasques, diretora de Hospitalidade, Turismo e Lazer do Sesc-ES. Divulgação Sesc-ES

Em Vitória

Conexão para corretores

Em celebração ao Mês do Corretor, a Nazca promove, nesta terça-feira (25), mais uma edição do Conexão Nazca. O evento é exclusivo para corretores parceiros da Nazca, reunindo networking, palestras, troca de experiências e apresentação de conteúdos voltados ao mercado imobiliário. O encontro acontece das 8h às 12h, no Pallazzio Centro de Eventos, em Vitória. A programação contará com a participação de Breno Lobato, fundador da Aya Tec, que falará sobre inteligência artificial e vendas, e da corretora de imóveis de luxo Monica Poplawski, que vem ao Espírito Santo pela primeira vez, a convite da Nazca, para uma palestra exclusiva voltada ao mercado imobiliário de alto padrão.

Mostra de decoração
Ligia Diniz com Max Mello, que assina o ambiente Casa Mivita na CASACOR ES 2026
A diretora e curadora da CASACOR Espírito Santo, Ligia Diniz, reuniu os arquitetos, designers e paisagistas da temporada para a entrega oficial dos Anuários comemorativos de 30 anos no antigo Hotel Canto do Sol. Publicado pela Editora Globo, o registro editorial imortaliza os 37 ambientes da mostra com matérias exclusivas e um gesto de puro requinte: cada profissional recebeu o exemplar com a foto do seu próprio ambiente estampando a capa da publicação, que tem o selo da Editora Globo. Na foto, Ligia Diniz com o arquiteto Max Mello, que assina o ambiente Casa Mivita nessa edição. RF Comunicação

Na Serra

Quadrilhas além de junho  

Quem ainda não conseguiu se despedir dos festejos juninos terá mais uma oportunidade de prolongar o clima de arraiá. Considerado o maior concurso de quadrilhas do ES, o Serraiá realiza sua segunda edição na Serra, entre 29 de agosto e 12 de setembro, com etapas nos bairros Barcelona e Feu Rosa e a grande final em Jacaraípe. Com entrada gratuita, o evento reunirá 24 grupos, com 12 a 30 casais cada, na disputa por R$ 60 mil em premiações. 
Evento
André Hees, Juarez Soares, Thiago Santos e Fabrício Cardoso
O presidente do LIDE ES, Thiago Santos, e os conselheiros e líderes de verticais da entidade, André Hees (Conteúdo), Juarez Gustavo Soares (Real Estate) e Fabrício Cardoso (Infraestrutura e Logística) durante a assinatura do Termo de Cooperação do grupo com a Ademi-ES, na Valor Investimentos, parceria que visa à realização do Painel Real Estate no segundo semestre de 2026. Na foto: André Hees, Juarez Gustavo Soares, Thiago Santos e Fabrício Cardoso. Chrystian Dias

Outubro Rosa
Marilucia Dalla e Mariana Buaiz, presidente e vice-presidente da Afecc, convidam para a abertura Loja Outubro Rosa, da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), queserá inaugurada na próxima quinta-feira (27), no Shopping Vitória. Entre os itens disponíveis para comercialização estão camisas, canecas, bags, sombrinhas, garrafas térmicas, bolsas térmicas, porta-vinho, canetas e nécessaires. Toda a renda arrecadada com as vendas será revertida para a assistência aos pacientes oncológicos atendidos via Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital Santa Rita.


Debate jurídico

O jurista e professor de Direito Constitucional Conrado Hübner Mendes desembarca em Vitória na próxima semana para participar da abertura do semestre 2026.2 da Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Doutor em Direito pela Universidade de Edimburgo e mestre e doutor em Ciência Política pela USP, tem entre suas áreas de pesquisa o Supremo Tribunal Federal, direitos fundamentais, democracia e autoritarismo. A aula inaugural será realizada nesta quarta-feira (26), às 9h30, no Auditório Alexandre Martins, na FDV.


Get-together

As arquitetas Mariana Duarte e Natasha Grasselli, do escritório M.INT Arquitetura, movimentam o Presença - Espaço Gourmet Deca do arquiteto Geraldo Lino na CASACOR Espírito Santo nesta terça-feira (25), às 16h30. O get-together terá tom intimista: uma concorrida oficina de bordado conduzida pela artista Sofia Dadalto, harmonizada com degustação de chás especiais com a presença da sommelier Carolina Assis.


Em Pedra Azul

O Espírito Santo será palco de um dos principais encontros nacionais sobre Direito Empresarial, com a presença de ministros do STJ, magistrados e especialistas de diferentes estados. Entre os participantes está o advogado capixaba Bruno Finamore, diretor do Instituto Brasileiro de Direito da Empresa (IBDE) e sócio do Escritório Finamore Simoni, que falará sobre “O devedor contumaz e a recuperação judicial”. O advogado também é um dos organizadores do evento, que acontece nos dias 27 e 28 de agosto, em Pedra Azul.  

Fórum
O professor, escritor e ativista Helio Santos e Verônica Lopes, no 4º Fórum IOB, em Vitória
O professor, escritor e ativista Helio Santos e Verônica Lopes, no 4º Fórum IOB (Instituto Oportunidade Brasil), em Vitória. Levi Mori

Veja Também 

Gorete Thorey, Mariana Buaiz e Moacyr Travaglia

'Shopping Vitória Arte' estreia com obras de Moacyr Travaglia

Imagem de destaque

Talk Imóveis 2026 da Rede Gazeta debate futuro do mercado imobiliário: veja fotos

Robertha Genelhu, Ricardo Silveira, Soraia Genelhu e Kaiky Plaster

Robertha e Soraia Genelhu celebram 15 anos de Jorge Bischoff com desfile na Praia do Canto

Felipe Lacerda, produtor, Rosana Paste e Taiza Ammar

Rosana Paste celebra 40 anos de arte com exposição inédita em Vitória; veja fotos

Rômulo Gomes, diretor de Programas Sociais do Sesc-ES; Álvaro Moura, diretor de Picasso no Brasil; Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES, e Richardson Schmitterl, diretor regional do Sesc-ES: no lançamento das comemorações de 80 anos da Fecomércio.

Idalberto Moro anuncia Casa Senac e exposição de Picasso para celebrar os 80 anos do Sesc-Senac

Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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