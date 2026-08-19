Idalberto Moro anuncia Casa Senac e exposição de Picasso para celebrar os 80 anos do Sesc-Senac

O Sistema Fecomércio-ES, Sesc-Senac reuniu convidados para o lançamento de duas iniciativas que celebram os 80 anos do Sesc Espírito Santo: a Casa Senac, que valoriza a trajetória da qualificação profissional, e a exposição “Picasso, a construção de um gênio — A arte de nunca ser o mesmo”.
O happening foi nesta segunda-feira (17), no Hotel Senac Ilha do Boi, onde os anfitriões Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES e Richardson Schmitterl, diretor regional do Sesc-ES, receberam autoridades, artistas e convidados para um coquetel regado a paella.
A arquiteta Rita Rocio Tristão assina o projeto de revitalização e reutilização da Casa Senac, com previsão de entrega para 2027, no imóvel que pertenceu à família Santos Neves, na Avenida Saturnino de Brito, em Vitória.
Inédita no Brasil, a exposição de Picasso terá 120 obras do artista, sendo 80 originais, peças de coleções particulares italianas e trabalhos de artistas ligados ao universo do mestre espanhol.
A exposição tem início no dia 26 de agosto e segue até 16 de outubro, no Palácio Anchieta, com entrada gratuita.
Restaurante
Melhor quilo do ES
O Mister Cook, em Vitória, acaba de conquistar, pelo segundo ano, o título de melhor restaurante a quilo do Espírito Santo na competição O Quilo é Nosso, realizada no Espírito Santo pelo Sindbares/Abrasel ES. O restaurante venceu a final estadual com o Vitória em Texturas do Sertão, um cremoso gratinado de carne seca com aipim, Catupiry e parmesão. Com a vitória, o Mister Cook segue para a etapa nacional, em São Paulo, onde disputa novamente o título de melhor restaurante a quilo do Brasil — conquista que já levou para casa na última edição.
Em Camburi
Noite de Cazuza
Música
Jazz Vix Festival estreia no Cais das Artes
Nossa Ilha de Vitória vai ganhar três dias de jazz, bossa e música instrumental em um cenário especial. Nos dias 25, 26 e 27 de setembro, o Jazz Vix Festival estreia no Cais das Artes, às margens da Baía de Vitória, com entrada gratuita. O evento, criado por Zé Olavo Médici, é dos mesmos realizadores do Santa Jazz e do Itaunas Jazz & Blues e reunirá atrações internacionais, nacionais e capixabas. A escolha do Cais tem um simbolismo especial: o jazz começou a ganhar forma em Nova Orleans, às margens do Mississippi, e agora encontra um novo porto diante das águas da Capital Vitória. A retirada dos ingressos será anunciada em breve.
Partiu, Coreia!
Ivana Ruy e Ricardo Silveira convidam para o lançamento de uma viagem pela Coreia do Sul e Singapura, no dia 26, na Casa Chocolateria, em Santa Lúcia. O tour vai apresentar o melhor dos dois destinos com uma imersão no universo da beleza, skincare e K-Beauty.
Moda nos pés
Robertha e Soraia Genelhu celebram os 15 anos da sua loja Jorge Bischoff na Praia do Canto, nesta quarta-feira (19), com desfile da nova coleção. O RP é de Kaiky Plaster.
Lovely night
Laura Calazans aproveita suas férias da Bird Conservatoire de Londres para retornar ao palco do Brizz, no dia 27, na segunda edição do projeto “A Lovely Night”. O show contará com clássicos do jazz e dos grandes musicais da Broadway.
Mercado imobiliário
Sob a liderança de Aline Stefanon, a Morar Construtora apresenta um projeto que promete redefinir o estilo de vida em Vale Encantado, Vila Velha: o Vista dos Colibris. O condomínio-clube reúne 512 unidades e opções de plantas de até três quartos no "Minha Casa, Minha Vida".
Violência de gênero
A cineasta capixaba, Roberta Fernandes, e a psicóloga Alba Sampaio são as convidadas para o bate-papo do projeto Ato Final em Debate, que chega Guarapari na próxima sexta-feira, 21 de agosto. A conversa ocorre após a exibição do documentário Ato Final, que aborda as diversas violências sofridas pelas mulheres até o feminicídio.
Violência patrimonial
Na Cachoeiro Stone Fair
Durante a Cachoeiro Stone Fair, a Pemagran abrirá as portas de sua indústria para realizar o Pemagran Rare Experience. Entre os dias 25 e 27 de agosto, o evento reunirá clientes e parceiros em uma programação exclusiva, com as presenças confirmadas de Isabelle Kopper, do Guia das Rochas, e do influenciador Zé Poeira, duas referências no setor de rochas naturais.
Crise no varejo
O pedido de recuperação judicial das Casas Bahia, com uma dívida de R$ 17,3 bilhões, coloca novamente a saúde financeira do varejo no centro do debate. Para o advogado especialista em Direito Empresarial Bruno Finamore, “o caso mostra que empresas tradicionais também precisam reconhecer rapidamente os sinais de deterioração financeira e agir antes que a crise se torne insustentável”.
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