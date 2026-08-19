Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Social
  • Idalberto Moro anuncia Casa Senac e exposição de Picasso para celebrar os 80 anos do Sesc-Senac
Renata Rasseli

Idalberto Moro anuncia Casa Senac e exposição de Picasso para celebrar os 80 anos do Sesc-Senac

O evento de lançamento reuniu convidados, autoridades e jornalistas nesta segunda-feira

Publicado em 19 de Agosto de 2026 às 04:00

Publicado em 

19 ago 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Rômulo Gomes, diretor de Programas Sociais do Sesc-ES; Álvaro Moura, diretor de Picasso no Brasil; Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES, e Richardson Schmitterl, diretor regional do Sesc-ES: no lançamento das comemorações de 80 anos da Fecomércio.
Rômulo Gomes, diretor de Programas Sociais do Sesc-ES; Álvaro Moura, diretor de Picasso no Brasil; Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES, e Richardson Schmitterl, diretor regional do Sesc-ES: no lançamento das comemorações de 80 anos da Fecomércio. Jonatan Michel / Sesc-ES

O Sistema Fecomércio-ES, Sesc-Senac reuniu convidados para o lançamento de duas iniciativas que celebram os 80 anos do Sesc Espírito Santo: a Casa Senac, que valoriza a trajetória da qualificação profissional,  e a exposição “Picasso, a construção de um gênio — A arte de nunca ser o mesmo”.

O happening foi nesta segunda-feira (17), no Hotel Senac Ilha do Boi, onde os anfitriões Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES e Richardson Schmitterl, diretor regional do Sesc-ES, receberam autoridades, artistas e convidados para um coquetel regado a paella.

A arquiteta Rita Rocio Tristão assina o projeto de revitalização e reutilização da Casa Senac, com previsão de entrega para 2027, no imóvel que pertenceu à família Santos Neves, na Avenida Saturnino de Brito, em Vitória.


Inédita no Brasil, a exposição de Picasso terá 120 obras do artista, sendo 80 originais, peças de coleções particulares italianas e trabalhos de artistas ligados ao universo do mestre espanhol.


A exposição tem início no dia 26 de agosto e segue até 16 de outubro, no Palácio Anchieta, com entrada gratuita. 

Premiação
Sergio Paulo Rabello, Lane Marianelli, Carlos Marianelli e Heliomar Venâncio
Sergio Paulo Rabello, Lane Marianelli, o anfitrião Carlos Marianelli e Heliomar Venâncio: em festa de premiação ára profissionais de arquitetura, decoração e design de interiores na Casa Lounge. Cloves Louzada

Restaurante

Melhor quilo do ES

O Mister Cook, em Vitória, acaba de conquistar, pelo segundo ano, o título de melhor restaurante a quilo do Espírito Santo na competição O Quilo é Nosso, realizada no Espírito Santo pelo Sindbares/Abrasel ES. O restaurante venceu a final estadual com o Vitória em Texturas do Sertão, um cremoso gratinado de carne seca com aipim, Catupiry e parmesão. Com a vitória, o Mister Cook segue para a etapa nacional, em São Paulo, onde disputa novamente o título de melhor restaurante a quilo do Brasil — conquista que já levou para casa na última edição.

Mercado imobiliário
Thiago Santos, Juarez Gustavo Soares e Alexandre Schubert
O presidente do LIDE ES, Thiago Santos, Juarez Gustavo Soares e Alexandre Schubert, presidente da Ademi-ES, nesta terça-feira (18), na sede da Valor Investimentos. A agenda marcou a oficialização da cooperação entre as duas entidades, reforçando o compromisso conjunto com o fortalecimento do setor imobiliário e do ambiente de negócios capixaba.
 Divulgação

Em Camburi

Noite de Cazuza 

O Auditório João Dalmácio, na CASACOR ES 2026, recebe neste sábado (22), às 20h, o show do cantor Cadu Caruzo, cover oficial do poeta Cazuza. O espetáculo revisita hinos atemporais como Exagerado e Ideologia em um formato intimista no antigo Hotel Canto do Sol. Um atrativo extra para quem for curtir a apresentação: o ingresso dá direito à visitação completa dos 37 ambientes da mostra residencial e ao circuito gastronômico à beira-mar.
Mulheres de negócios
Denise Póvoa e Lurdinha Perovano
Denise Póvoa foi uma das coautoras da segunda edição do livro "Mulheres de Negócios", lançado na VitoriaWagen. Lurdinha Perovano prestigiou a amiga e sócia, comemorando em grande estilo o aniversário da Criar Comunicação, empresa de ambas que completa 22 anos no mês de agosto. Criar Comunicação Integrada

Música

Jazz Vix Festival estreia no Cais das Artes 

Nossa Ilha de Vitória vai ganhar três dias de jazz, bossa e música instrumental em um cenário especial. Nos dias 25, 26 e 27 de setembro, o Jazz Vix Festival estreia no Cais das Artes, às margens da Baía de Vitória, com entrada gratuita. O evento, criado por Zé Olavo Médici, é dos mesmos realizadores do Santa Jazz e do Itaunas Jazz & Blues e reunirá atrações internacionais, nacionais e capixabas. A escolha do Cais tem um simbolismo especial: o jazz começou a ganhar forma em Nova Orleans, às margens do Mississippi, e agora encontra um novo porto diante das águas da Capital Vitória. A retirada dos ingressos será anunciada em breve.

Posse
Renan De Angeli, Jasson Hibner Amaral, Sidemar Acosta, Valéria Becalli Provete, Leonardo Gonoring e Erimar Trindade
Renan De Angeli e Leonardo Gonoring, sócios do escritório Abreu Júdice,   marcaram presença na cerimônia do Sindiex, que celebrou 34 anos de atuação com a posse da diretoria eleita para o mandato 2026-2030. Na foto: Renan De Angeli, Jasson Hibner Amaral, Sidemar Acosta, Valéria Becalli Provete, Leonardo Gonoring e Erimar Trindade Divulgação

Partiu, Coreia!

Ivana Ruy e Ricardo Silveira convidam para o lançamento de uma viagem pela Coreia do Sul e Singapura, no dia 26, na Casa Chocolateria, em Santa Lúcia. O tour vai apresentar o melhor dos dois destinos com uma imersão no universo da beleza, skincare e K-Beauty. 


Moda nos pés

Robertha e Soraia Genelhu celebram os 15 anos da sua loja Jorge Bischoff na Praia do Canto, nesta quarta-feira (19), com desfile da nova coleção. O RP é de Kaiky Plaster.

Lovely night

Laura Calazans aproveita suas férias da Bird Conservatoire de Londres para retornar ao palco do Brizz, no dia 27, na segunda edição do projeto “A Lovely Night”. O show contará com clássicos do jazz e dos grandes musicais da Broadway. 


Mercado imobiliário

Sob a liderança de Aline Stefanon, a Morar Construtora apresenta um projeto que promete redefinir o estilo de vida em Vale Encantado, Vila Velha: o Vista dos Colibris. O condomínio-clube reúne 512 unidades e opções de plantas de até três quartos no "Minha Casa, Minha Vida".


Violência de gênero

A cineasta capixaba, Roberta Fernandes, e a psicóloga Alba Sampaio são as convidadas para o bate-papo do projeto Ato Final em Debate, que chega Guarapari na próxima sexta-feira, 21 de agosto. A conversa ocorre após a exibição do documentário Ato Final, que aborda as diversas violências sofridas pelas mulheres até o feminicídio. 


Violência patrimonial

A Lei Maria da Penha completa 20 anos no mês de agosto. Duas décadas que consolidaram o entendimento de que a violência doméstica não se resume ao ato físico. A advogada e co-fundadora do escritório Abreu Júdice, Luciana Júdice, alerta que muitas mulheres convivem anos com práticas abusivas sem perceber a violação de seus direitos. “Informar é uma das principais formas de prevenção. Quanto maior o conhecimento sobre a violência patrimonial, maiores são as chances de identificação precoce dos abusos e de acesso à orientação jurídica, à assistência especializada e às medidas de proteção previstas em lei”.


Na Cachoeiro Stone Fair

Durante a Cachoeiro Stone Fair, a Pemagran abrirá as portas de sua indústria para realizar o Pemagran Rare Experience. Entre os dias 25 e 27 de agosto, o evento reunirá clientes e parceiros em uma programação exclusiva, com as presenças confirmadas de Isabelle Kopper, do Guia das Rochas, e do influenciador Zé Poeira, duas referências no setor de rochas naturais.


Crise no varejo

O pedido de recuperação judicial das Casas Bahia, com uma dívida de R$ 17,3 bilhões, coloca novamente a saúde financeira do varejo no centro do debate. Para o advogado especialista em Direito Empresarial Bruno Finamore, “o caso mostra que empresas tradicionais também precisam reconhecer rapidamente os sinais de deterioração financeira e agir antes que a crise se torne insustentável”.

Veja Também 

Casamento de Sofia e Lucas

Sofia Lievori e Lucas Menezes dizem sim-sim em Santa Teresa; veja fotos

O maestro Tiago Padim com Ugo Alexandre, Alana Felix, Liége Milhioli, Malu Braga e Anderson Rosa

Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira homenageia Michael Jackson e emociona plateia na estreia no ES

Benicio Costa e a esposa Leticia com Sidemar Acosta e Agnaldo Martins

Sindiex celebra aniversário com posse de nova diretoria em Vitória

Mariana Frechiani, Francielly Ramos e Pipo Maciel

'Wine dinner' apresenta rótulos da espanhola Vega Sicilia em Vitória

Eliana Belesa, Bia Schwartz, Silvana Araujo, Andrea de Pinho

Andrea de Pinho e Silvana Araújo recebem para manhã de joias, moda e beleza em Vila Velha

Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Renata Rasseli Coluna Social Arte Exposição
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Minha prioridade era tirar as crianças dali': a história de uma das imagens mais comoventes do terremoto na Colômbia
'Estou sendo humilhada porque eu não sei quem é o Arrascaeta', conta Ingrid Guimarães
Ingrid Guimarães vira alvo de confusão com flamenguistas após admitir não saber quem é Arrascaeta
Imagem de destaque
Imóvel novo ou usado: o que avaliar antes de financiar? 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados