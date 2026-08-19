Idalberto Moro anuncia Casa Senac e exposição de Picasso para celebrar os 80 anos do Sesc-Senac

Partiu, Coreia!

Ivana Ruy e Ricardo Silveira convidam para o lançamento de uma viagem pela Coreia do Sul e Singapura, no dia 26, na Casa Chocolateria, em Santa Lúcia. O tour vai apresentar o melhor dos dois destinos com uma imersão no universo da beleza, skincare e K-Beauty.





Moda nos pés

Robertha e Soraia Genelhu celebram os 15 anos da sua loja Jorge Bischoff na Praia do Canto, nesta quarta-feira (19), com desfile da nova coleção. O RP é de Kaiky Plaster.





Lovely night

Laura Calazans aproveita suas férias da Bird Conservatoire de Londres para retornar ao palco do Brizz, no dia 27, na segunda edição do projeto “A Lovely Night”. O show contará com clássicos do jazz e dos grandes musicais da Broadway.





Mercado imobiliário

Sob a liderança de Aline Stefanon, a Morar Construtora apresenta um projeto que promete redefinir o estilo de vida em Vale Encantado, Vila Velha: o Vista dos Colibris. O condomínio-clube reúne 512 unidades e opções de plantas de até três quartos no "Minha Casa, Minha Vida".





Violência de gênero

A cineasta capixaba, Roberta Fernandes, e a psicóloga Alba Sampaio são as convidadas para o bate-papo do projeto Ato Final em Debate, que chega Guarapari na próxima sexta-feira, 21 de agosto. A conversa ocorre após a exibição do documentário Ato Final, que aborda as diversas violências sofridas pelas mulheres até o feminicídio.





Violência patrimonial

A Lei Maria da Penha completa 20 anos no mês de agosto. Duas décadas que consolidaram o entendimento de que a violência doméstica não se resume ao ato físico. A advogada e co-fundadora do escritório Abreu Júdice, Luciana Júdice, alerta que muitas mulheres convivem anos com práticas abusivas sem perceber a violação de seus direitos. “Informar é uma das principais formas de prevenção. Quanto maior o conhecimento sobre a violência patrimonial, maiores são as chances de identificação precoce dos abusos e de acesso à orientação jurídica, à assistência especializada e às medidas de proteção previstas em lei”.





Na Cachoeiro Stone Fair

Durante a Cachoeiro Stone Fair, a Pemagran abrirá as portas de sua indústria para realizar o Pemagran Rare Experience. Entre os dias 25 e 27 de agosto, o evento reunirá clientes e parceiros em uma programação exclusiva, com as presenças confirmadas de Isabelle Kopper, do Guia das Rochas, e do influenciador Zé Poeira, duas referências no setor de rochas naturais.





Crise no varejo

O pedido de recuperação judicial das Casas Bahia, com uma dívida de R$ 17,3 bilhões, coloca novamente a saúde financeira do varejo no centro do debate. Para o advogado especialista em Direito Empresarial Bruno Finamore, “o caso mostra que empresas tradicionais também precisam reconhecer rapidamente os sinais de deterioração financeira e agir antes que a crise se torne insustentável”.