Mansão da Praia do Canto será aberta ao público com exposição histórica

O casarão fica na Av. Saturnino de Brito, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

A exposição "Praia do Canto: memórias e afetos", promovida pelo Sesc-ES, tem curadoria de Elaine Pinheiro e resgata as memórias do bairro, por meio das publicações, do acervo fotográfico da pesquisadora Mariza Neves Guimarães e das lentes de fotógrafos renomados e anônimos.

“Com essa exposição, vamos mostrar a evolução da Praia do Canto , desde a época dos bondes, e marcar uma linha do tempo, haja vista que o casarão tem 72 anos”, explica Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES.

Moro adianta que na mostra visual será apresentado farto material produzido há anos pelo fotógrafo Paulo Bonino e pelo jornalista Hélio Dórea, que fez coberturas sociais da época.

Além da exposição, que vai até 1º dezembro, haverá projeção 3D e uma sala com projeção imersiva no casarão.

A mostra pode ser visitada de quarta a sexta, das 10h às 19h; aos sábados, das 10h às 18h; e aos domingos, de 10h às 16h. A classificação é livre e a entrada é gratuita. A realização é da Fecomércio, Sesc e Senac.

O OBJETIVO DA CASA SENAC

Na realidade, o novo espaço cultural de Vitória não será destinado a exposições, que, no entanto, poderão ser promovidas eventualmente, em pequena escala. “Este é um espaço para que a Fecomércio converse com a sociedade, principalmente ajudando os jovens na escolha profissional, em setores como comércio, saúde e tecnologia, por exemplo”, destaca Richard Schmitel, diretor regional do Senac-ES.

A Casa Senac tem como objetivo também de abrigar reuniões de pequenos grupos e inclusive terá em suas dependências um café-escola, este aberto à sociedade. “Vamos ministrar cursos de barista sempre valorizando a qualidade do café capixaba, nosso principal produto agrícola de exportação”, pontua Schmitel.

O projeto definitivo do espaço, ressalva Idalberto Moro, ainda está sendo construído, mas ele afirma que a Casa Senac não será um espaço expositivo, e sim voltado para a formação profissional, principalmente dos jovens. Em relação ao imóvel histórico, o presidente da Fecomércio-ES garante que a arquitetura externa do casarão será mantida.

“O que estamos fazendo é a restauração do ambiente interno. A casa foi pintada, o jardim no entorno está sendo refeito, mas a arquitetura do imóvel foi e será mantida”, promete.