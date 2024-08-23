Escola moderna vai funcionar no lugar de escola tradicional de Vitória

A Escola Monte Alvo abrirá a sua primeira unidade em Vitória
, na Enseada do Suá. Será no mesmo endereço antes ocupado pela Escola Upuerê, instituição particular de Educação Infantil que se consolidou como uma das mais tradicionais da capital capixaba, mas fechou as portas no final de 2023
.
A instituição de ensino, que há um ano inaugurou uma unidade no Centro de Vila Velha
, vai disponibilizar vagas para alunos da Educação Infantil ao 8º ano do Ensino Fundamental.
A Monte Alvo é uma escola de Educação Personalizada. Com origem na Espanha, este modelo de ensino, idealizado pelo pedagogo Victor García Hoz, tem como base a formação integral do ser humano em cinco dimensões: cognitiva, física, socioafetiva, volitiva e transcendental.
“O objetivo é não apenas formar bons alunos, mas também cidadãos conscientes do seu lugar no mundo e dos seus valores. Por isso, é um projeto educacional que vai ao encontro de pais que buscam uma instituição de ensino com formação que prima pela excelência humana”, diz a assessoria da instituição de ensino.
Ainda de acordo com a escola, a Monte Alvo Vitória será a continuidade de um trabalho que prioriza valores tradicionais familiares e princípios cristãos católicos. A proposta da escola visa cultivar o respeito, a compaixão e a ética desde cedo.
“Monte Alvo chega a Vitória para ser uma referência de uma nova educação, onde a família é a grande protagonista na formação da personalidade humana”, explica o diretor geral Juliano Campana.
As obras na unidade de 3 mil metros quadrados começaram em agosto. As pré-matrículas e agendamento de visitas na unidade podem ser feitas pelo site da escola. O início das aulas será em fevereiro de 2025