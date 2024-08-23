Escola moderna vai funcionar no lugar de escola tradicional de Vitória

Escola Monte Alvo no Centro de Vila Velha, inaugurada em 2023 Crédito: Divulgação

A instituição de ensino, que há um ano inaugurou uma unidade no Centro de Vila Velha , vai disponibilizar vagas para alunos da Educação Infantil ao 8º ano do Ensino Fundamental.

A Monte Alvo é uma escola de Educação Personalizada. Com origem na Espanha, este modelo de ensino, idealizado pelo pedagogo Victor García Hoz, tem como base a formação integral do ser humano em cinco dimensões: cognitiva, física, socioafetiva, volitiva e transcendental.

“O objetivo é não apenas formar bons alunos, mas também cidadãos conscientes do seu lugar no mundo e dos seus valores. Por isso, é um projeto educacional que vai ao encontro de pais que buscam uma instituição de ensino com formação que prima pela excelência humana”, diz a assessoria da instituição de ensino.

Ainda de acordo com a escola, a Monte Alvo Vitória será a continuidade de um trabalho que prioriza valores tradicionais familiares e princípios cristãos católicos. A proposta da escola visa cultivar o respeito, a compaixão e a ética desde cedo.

“Monte Alvo chega a Vitória para ser uma referência de uma nova educação, onde a família é a grande protagonista na formação da personalidade humana”, explica o diretor geral Juliano Campana.