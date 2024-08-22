Candidato à reeleição, prefeito no ES promete obras para outra cidade

O prefeito Dito Silva (PSB) é candidato à reeleição em Muniz Freire
, mas parece que Sua Excelência está sonhando mesmo em administrar os destinos de outra cidade, bem maior e mais famosa.
É que o socialista, em seu programa de governo de 17 páginas registrado na Justiça Eleitoral, pelo menos em duas páginas faz promessas de campanha para os cachoeirenses e para Cachoeiro de Itapemirim
, cidade que fica a 74 quilômetros de Muniz Freire.
Dito Silva é apoiado pelo governador Renato Casagrande
(PSB) e por uma poderosa coligação de partidos que inclui 11 legendas, da direita (União Brasil, Podemos) à esquerda (PT, PSOL e PCdoB). Os outros dois candidatos a prefeito (de Muniz Freire) são Evandro Paulucio (PDT) e Vilma Soares Louzada (PL).
A coluna consultou a proposta de governo do candidato à reeleição. Logo na página 2, por exemplo, está escrito: "O Plano de Governo, aqui traçado, representa um modelo de gestão de alto desempenho com participação cidadã, que demandará uma administração extremamente capacitada, dedicada e comprometida, muito próxima e conhecedora das necessidades dos cachoeirenses" (...)
Na 11, o programa de governo de Dito Silva discorre sobre o lazer no seu município, mas, curiosamente, cita o projeto “Trilhas de Cachoeiro” e promete “preparar Cachoeiro para a continuidade do crescimento da economia local”. Ou seja, Dito só pensa “naquilo”...
“Meu pequeno Cachoeiro, vivo só pensando em ti”...