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Leonel Ximenes

Candidato à reeleição, prefeito no ES promete obras para outra cidade

Em duas das 17 páginas do seu programa de governo, gestor se compromete a fazer investimentos em outro município distante 74 quilômetros

Públicado em 

22 ago 2024 às 13:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dito Silva (PSB) é apoiado pelo governador Casagrande e por uma coligação de 11 partidos
O prefeito Dito Silva (PSB) é apoiado pelo governador Casagrande e por uma coligação de 11 partidos Crédito: Facebook
O prefeito Dito Silva (PSB) é candidato à reeleição em Muniz Freire, mas parece que Sua Excelência está sonhando mesmo em administrar os destinos de outra cidade, bem maior e mais famosa.
É que o socialista, em seu programa de governo de 17 páginas registrado na Justiça Eleitoral, pelo menos em duas páginas faz promessas de campanha para os cachoeirenses e para Cachoeiro de Itapemirim, cidade que fica a 74 quilômetros de Muniz Freire.
Dito Silva é apoiado pelo governador Renato Casagrande (PSB) e por uma poderosa coligação de partidos que inclui 11 legendas, da direita (União Brasil, Podemos) à esquerda (PT, PSOL e PCdoB). Os outros dois candidatos a prefeito (de Muniz Freire) são Evandro Paulucio (PDT) e Vilma Soares Louzada (PL).

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A coluna consultou a proposta de governo do candidato à reeleição. Logo na página 2, por exemplo, está escrito: "O Plano de Governo, aqui traçado, representa um modelo de gestão de alto desempenho com participação cidadã, que demandará uma administração extremamente capacitada, dedicada e comprometida, muito próxima e conhecedora das necessidades dos cachoeirenses" (...)
Plano de governo do prefeito e candidato à reeleição em Muniz Freire com citações aos cachoeirenses e a Cachoeiro
Plano de governo do prefeito e candidato à reeleição em Muniz Freire com citações aos cachoeirenses e a Cachoeiro Crédito: Reprodução
Na 11, o programa de governo de Dito Silva discorre sobre o lazer no seu município, mas, curiosamente, cita o projeto “Trilhas de Cachoeiro” e promete “preparar Cachoeiro para a continuidade do crescimento da economia local”. Ou seja, Dito só pensa “naquilo”...
“Meu pequeno Cachoeiro, vivo só pensando em ti”...

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Cachoeiro de Itapemirim Renato Casagrande Muniz Freire Eleições 2024
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