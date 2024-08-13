Fora da Sesp: Eugênio Ricas desistiu de ser o sucessor de Casagrande?

Eugênio Ricas, ex-secretário estadual da Segurança Pública Crédito: Carlos Alberto Silva

O anúncio surpreendeu muita gente : seis meses após assumir o desafiante cargo de secretário estadual da Segurança Pública (Sesp), o delegado federal Eugênio Ricas anunciou que está deixando o governo do Estado para assumir uma função na Interpol, na França.

Apontado como um natural sucessor do governador Renato Casagrande (PSB), a partir de 2027, Ricas no entanto afirma que ser o ocupante da cadeira número 1 do Palácio Anchieta nunca esteve nos seus planos.

“Não sou candidato, nunca fui, nunca foi um desejo meu”, enfatiza Ricas, em conversa com a coluna na noite desta segunda-feira (12), quando estava se despedindo da sua equipe de trabalho na Sesp.

O delegado federal, que assumirá sua função na Interpol, na França, a partir de novembro, admite que há dois anos chegou a pensar em ser candidato a governador. “Na verdade, eu tive um flerte em 2022, mas foi muito mais por influência de alguns políticos do que por vontade própria. Nunca foi efetivamente um desejo meu ser candidato a governador”, afirma.

Ricas diz que o cargo de governador é “honroso”, mas considera que não está preparado para, por exemplo, exercer a função como o atual titular do palácio: “Admiro demais o trabalho que o governador Renato Casagrande faz e já falei para ele algumas vezes e me perguntei se eu seria capaz de fazer o que ele faz, de trabalhar o tanto que ele trabalha, e a resposta é sempre não.”

"Torço muito para o Espírito Santo, não vou cortar meus laços com o Estado que eu adotei. Meus filhos praticamente foram criados aqui, tenho casa aqui, então vai ser sempre meu Estado no Brasil, mas não sou candidato a governador e nem a qualquer cargo eletivo" Eugênio Ricas - Delegado federal e ex-secretário da Sesp

Embora reconheça que o trabalho na Secretaria de Segurança Pública dê muita visibilidade e exposição, principalmente se o secretário da pasta tiver objetivos políticos, o delegado federal reafirma que nunca teve ambição política de ser governador. “Não era meu objetivo ser governador e continua não sendo. Nunca fui filiado a partido político.”

Eugênio Ricas admite que seu cargo na Sesp o credenciava a postular a candidatura a governador: “Muita gente falava no meu nome. E isso talvez seja natural em razão da visibilidade e da exposição, mas eu não cogitava ser governador. A política é um instrumento civilizatório, a gente não tem como melhorar as coisas se não for através da política”, destaca.

O mandato do futuro secretário-geral da Interpol , o brasileiro e delegado da Polícia Federal Valdecy Urquiza, é de cinco anos, período no qual Ricas pretende cumprir trabalhando na cidade francesa de Lyon, sede da instituição.