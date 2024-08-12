Agora fora da Sesp, futuro de Eugênio Ricas será na França

A cidade de Lyon, na França, é o próximo destino profissional do secretário de segurança pública e defesa social Eugênio Ricas. Em uma das regiões francesas mais populosas, Ricas atuará, a partir de novembro, como assessor do novo secretário-geral da Organização Internacional de Polícia Criminal, conhecida como Interpol, o delegado federal Valdecy Urquiza.

Ricas participa agora da primeira equipe liderada por um brasileiro em 102 anos de história da Interpol. Urquiza foi eleito em 25 de junho pelo Comitê Executivo do órgão. A saída do secretário foi anunciada na manhã desta segunda-feira (12) e nesta terça-feira (13) ele foi exonerado pelo governador Renato Casagrande, conforme publicação feita no Diário Oficial. Entra como chefe interino da Sesp, o subsecretário de estado de inteligência, Leonardo Geraldo Baeta Damasceno.

O convite surgiu há três semanas, mas a pedido do governador Renato Casagrande ele permaneceu no cargo após a primeira fase do projeto Recupera e da reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Consud). “Fui chamado para assessor, mas não sei exatamente como será, a qual cargo irei responder. Já tem uma equipe formada pela equipe de Urquiza trabalhando na transição. Amanhã já pego novamente meu acesso ao sistema da Polícia Federal” explicou.

Agora, ele fará parte do quadro dos 1.200 empregados da organização, onde 196 países são filiados, o que a torna a segunda maior organização internacional do mundo. Dessa forma, ele passará a contribuir no combate às atuações criminosas internacionais.

Mesmo com a felicidade de auxiliar mundialmente, deixar a Sesp não foi uma decisão fácil para Ricas. Porém, decidiu sabendo que o processo para acabar com a criminalidade está encaminhado em terras capixabas.

"Estamos conseguindo bons resultados aqui no Estado, mas quando um convite desses chega na nossa casa, vira tudo de cabeça para baixo" Eugênio Ricas - Secretário da Segurança Pública e Defesa Social

“A equipe aqui da Secretaria de Segurança Pública é fantástica, uma equipe que motiva, dedicada. A gente vem conseguindo bons resultados. Então, é uma decisão difícil, mas, ao mesmo tempo, você poder trabalhar em um ambiente de cooperação internacional e propiciar para a família uma experiência dessa é muito bom”, afirmou Eugênio.

Transição sem mudanças

Apesar da mudança na chefia da Sesp, não haverá alterações na estrutura da pasta estadual. Segundo Damasceno, os projetos já em andamento serão continuados de forma habitual. Isso porque o novo secretário de segurança pública atuava como subsecretário de estado de inteligência.

Na função que deixará nesta terça-feira, ele mantinha contato com outros setores da Sesp. “A população capixaba pode ter certeza que nós não teremos nenhuma mudança drástica na condução da Segurança Pública. O doutor Eugênio deu os direcionamentos e vamos dar continuidade à política que ele definiu junto com o governador”, enfatizou.

O programa Estado Presente foi citado como uma das ações a permanecer em andamento com bons resultado na diminuição dos índices criminais. “A Segurança Pública aqui no Estado, ela é estruturada na metodologia, na governança do Estado presente, então não tem mudança, é dar continuidade nos bons resultados”, afirmou Damasceno.

Eugênio Ricas (D) deixa a Secretaria de segurança pública. Entra Leornardo Damasceno Crédito: Carlos Alberto Silva

O que é a Interpol?

Interpol é uma organização policial internacional que visa o combate a diversos tipos de crimes por meio da associação de agências de aplicação da lei de 192 países;

A Interpol funciona como uma “ponte” entre os países para o combate ao crime. Por exemplo, caso um suspeito da polícia brasileira esteja na Itália, a Interpol é acionada, e não diretamente as autoridades policiais italianas;

A organização internacional conta com uma enorme base de dados de pessoas procuradas em todo o mundo, impressões digitais, informações de passaportes e até amostras de DNA;

Na Interpol existem diversos sistemas para combater diversos crimes como: exploração sexual, encontro de cadáveres, localização de bens de eventuais criminosos no exterior, prisões, entre outros serviços.