Eugênio Ricas deixa a Secretaria de Segurança do ES após 6 meses

O delegado da Polícia Federal Eugênio Ricas deixou a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) , após ser convidado para compor a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol). O anúncio oficial foi feito durante transmissão ao vivo nas redes sociais do governador Renato Casagrande (PSB) , na manhã desta segunda-feira (12). Em seu lugar, assume interinamente o subsecretário de Estado de Inteligência, Leonardo Geraldo Baeta Damasceno.

Ricas foi convidado para assessorar o também delegado federal Valdecy Urquiza, brasileiro eleito e nomeado secretário-geral da Interpol, em 25 de junho, pelo Comitê Executivo do órgão, para chefiar a instituição pela primeira vez.

O mandato de Urquiza está previsto para o período de 2025 a 2030. O cargo é a posição de maior importância na instituição, considerada a maior organização policial do mundo, com 196 países membros.

“Um convite honroso que eu vou poder contribuir com a cooperação internacional. Eu aceitei esse convite, mas quero agradecer ao governador Renato Casagrande, que é uma pessoa que cuida pessoalmente da segurança pública, eu acho que essa é a maior razão pela qual os números do Espírito Santo estão caindo, os índices de violência estão caindo.”

Durante a gestão de Ricas à frente da Sesp ocorreu a prisão do traficante Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Marujo e considerado o criminoso mais procurado do Estado . “Pegamos ele. A prisão significa que um trabalho bem-feito pela Polícia Civil e teve a participação da diretoria de operações táticas da Sejus. Temos que parar de idolatrar bandidos e reconhecer o trabalho de policiais, professores”, declarou o secretário na época.

Leonardo Geraldo Baeta Damasceno é Delegado de Polícia Federal; bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 2000; pós-graduado em Direito Público e Processual Público, em 2005; e em Ciências Penais, em 2008.