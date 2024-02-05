Eugênio Ricas é anunciado como novo secretário de Segurança do ES

Eugênio Ricas, superintendente da Polícia Federal no ES, vai assumir a Sesp Crédito: Carlos Alberto Silva

Eugênio Ricas, atual Superintendente da Polícia Federal no ES, será o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo. A continuidade e fortalecimento das ações do programa Estado Presente são condições fundamentais para garantirmos o acesso da população mais vulnerável às… — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) February 5, 2024

Na publicação, Casagrande ressaltou a importância de dar continuidade às ações do programa Estado Presente, como estratégia para tornar o Espírito Santo mais seguro.

O delegado federal já foi secretário estadual da Justiça (2013-2014), no primeiro governo Casagrande, e de Controle e Transparência (2015-2018), na gestão de Paulo Hartung.