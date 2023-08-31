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Leonel Ximenes

Qual o destino do cavalo apreendido pela Polícia Federal no ES?

Animal pertence a um dos investigados da operação Alapar, desencadeada nesta quinta-feira (31)

Públicado em 

31 ago 2023 às 10:25
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O cavalo está em um haras em Santa Teresa
O cavalo está em um haras em Santa Teresa Crédito: PF/ES
Até um cavalo foi apreendido no Espírito Santo nesta quinta-feira (31) na Operação Alapar, comandada pela Polícia Federal em parceria com a Receita Federal. O objetivo é desarticular uma organização criminosa envolvida em um esquema de criação de empresas de fachadas em nome de “laranjas”.
E o que será feito do animal, que, por óbvio, exige sempre cuidados especiais? O superintendente da PF no ES, Eugênio Ricas, diz que o equino, por enquanto, ficará com o atual dono, que foi nomeado como fiel depositário. O animal está no haras do investigado, em Santa Teresa.
“Ele não pode vender o cavalo, ele precisa manter o animal, com tratamento veterinário, mas o dono não pode vender esse animal”, explica Ricas. “Posteriormente, esse cavalo pode ser vendido, leiloado, e esse recurso virá para os cofres da União.”
A Operação Alapar cumpriu 17 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Vitória no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.
A Justiça também expediu ordens de sequestros de imóveis e de apreensões de veículos e embarcações, além de bloqueio de valores de R$ 25,5 milhões.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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