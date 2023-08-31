Qual o destino do cavalo apreendido pela Polícia Federal no ES?

O cavalo está em um haras em Santa Teresa Crédito: PF/ES

Até um cavalo foi apreendido no Espírito Santo nesta quinta-feira (31) na Operação Alapar, comandada pela Polícia Federal em parceria com a Receita Federal . O objetivo é desarticular uma organização criminosa envolvida em um esquema de criação de empresas de fachadas em nome de “laranjas”.

E o que será feito do animal, que, por óbvio, exige sempre cuidados especiais? O superintendente da PF no ES, Eugênio Ricas, diz que o equino, por enquanto, ficará com o atual dono, que foi nomeado como fiel depositário. O animal está no haras do investigado, em Santa Teresa.

“Ele não pode vender o cavalo, ele precisa manter o animal, com tratamento veterinário, mas o dono não pode vender esse animal”, explica Ricas. “Posteriormente, esse cavalo pode ser vendido, leiloado, e esse recurso virá para os cofres da União.”

A Operação Alapar cumpriu 17 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Vitória no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.