Operação da PF mira empresas de fachada no ES

A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta quinta-feira (31) a Operação Alapar, com objetivo de desarticular uma associação criminosa envolvida em esquema de criação de empresas de fachada em nome de “laranjas”, utilizadas para envio irregular de dinheiro ao exterior, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, empréstimos bancários fraudulentos e fraudes em dispensas de licitações e contratos públicos.

Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão - expedidos pela Justiça Federal de Vitória - em cidades do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, ordens de sequestros de imóveis, apreensões de veículos e embarcações, além de bloqueio de valores de R$ 25,5 milhões. Um cavalo também foi apreendido durante a ação.