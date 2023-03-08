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Leonel Ximenes

Agentes da PF do ES são treinados para combater crime no mar

Curso está sendo ministrado em parceria com a a NCA, órgão britânico de combate ao crime

Publicado em 08 de Março de 2023 às 12:23

Públicado em 

08 mar 2023 às 12:23
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Agente da Polícia Federal no ES participa do curso de interceptação de alvos no mar
Agente da Polícia Federal no ES participa do curso de interceptação de alvos no mar Crédito: SRPF/ES
Agentes da Polícia Federal no Espírito Santo concluem nesta quarta-feira (8) o Curso de Navegação Radar, que tem como objetivo qualificar os integrantes da Polícia Marítima (Nepom) para interceptação eficiente de alvos no mar.
Entre esses alvos, estão as embarcações que levam entorpecentes até navios ou até mesmo estão partindo da costa brasileira para travessias oceânicas, por meio de veleiros, rebocadores e grandes pesqueiros, entre outros meios.

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O curso está sendo ministrado pela Coordenação-Geral de Polícia de Entorpecentes (CGPRE), o setor da PF que coordena em âmbito nacional o combate ao tráfico, em parceria com a NCA, órgão britânico de combate ao crime.
A NCA tem longa parceria com a Polícia Federal no combate ao tráfico ilícito, em especial no modal marítimo. Participam do treinamento integrantes de núcleos de Polícia Marítima de sete Estados.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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