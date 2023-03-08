Agentes da PF do ES são treinados para combater crime no mar

Agentes da Polícia Federal
no Espírito Santo concluem nesta quarta-feira (8) o Curso de Navegação Radar, que tem como objetivo qualificar os integrantes da Polícia Marítima (Nepom) para interceptação eficiente de alvos no mar.
Entre esses alvos, estão as embarcações que levam entorpecentes até navios ou até mesmo estão partindo da costa brasileira para travessias oceânicas, por meio de veleiros, rebocadores e grandes pesqueiros, entre outros meios.
O curso está sendo ministrado pela Coordenação-Geral de Polícia de Entorpecentes (CGPRE), o setor da PF que coordena em âmbito nacional o combate ao tráfico, em parceria com a NCA, órgão britânico de combate ao crime.
A NCA tem longa parceria com a Polícia Federal no combate ao tráfico ilícito, em especial no modal marítimo. Participam do treinamento integrantes de núcleos de Polícia Marítima de sete Estados.