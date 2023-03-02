Pedro Canário, a cidade onde os assassinatos fazem parte da rotina

Aos números. Pedro Canário
, com população estimada em 27 mil habitantes, tem um índice escandaloso de homicídios. No ano passado, foram 54,44 para cada grupo de 100 mil pessoas, uma taxa que é mais que o dobro do também violento Brasil, que é de 22,3, de acordo com dados de 2021 do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022.
A cidade capixaba, para vergonha nossa, seria também a 21ª mais violenta do mundo levando-se em conta o ranking anual elaborado pela ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal, publicado recentemente pela revista Exame
.
Neste triste ranking, as cidades mexicanas, devastadas pelo narcotráfico, lideram as estatísticas letais, como Colima, que tem uma incrível taxa de homicídios de 181,94/100 mil.
Em 2021, talvez por causa da pandemia, o número despencou e foi a cinco, mas no ano passado a rotina de violência voltou e fez novas 15 vítimas de assassinatos, um aumento cruel de 200% na taxa de mortes violentas intencionais.
Em 2023, até fevereiro, Pedro Canário já havia contabilizado quatro homicídios. O desta quarta-feira (1º), segundo a Sesp explicou, também contribuirá para alavancar essa mórbida estatística. O episódio, de acordo com o órgão, configura crime militar.
Ou seja, o agente de Estado, que nesta quarta-feira tinha todas as condições de cumprir seu dever, prender e entregar o suspeito à Justiça, acaba por contribuir para elevar uma estatística que incomoda e envergonha o Espírito Santo há muitos anos. Até quando?