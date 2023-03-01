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Leonel Ximenes

Exclusivo: a versão dos PMs para a morte do adolescente em Pedro Canário

Coluna teve acesso ao registro feito pelos policiais militares

Públicado em 

01 mar 2023 às 17:58
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Policial militar aponta arma para o adolescente algemado e no chão, em Pedro Canário
PM aponta arma para o adolescente algemado e no chão, em Pedro Canário Crédito: Reprodução de vídeo
Cinco PMs participaram da ocorrência que resultou na morte de um adolescente de 17 anos, em Pedro Canário. A coluna teve acesso ao registro feito pelos militares no Boletim Unificado (BU).
Segundo a narrativa dos policiais, eles afirmaram que receberam informação de que uma dupla de traficantes estaria escondida num prédio no bairro São Geraldo, em posse de armas de fogo.
Os PMs alegaram que, “no momento da chegada das equipes, os indivíduos perceberam a presença das viaturas e iniciaram fuga pelo telhado da casa vizinha, desobedecendo diversas ordens de parada pelos policiais”.

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A ocorrência segue com a versão de que o adolescente de 17 anos efetuou quatro disparos em direção a um dos policiais. O militar, então, fez seis disparos contra o suspeito e que não sabiam dizer quantos dos tiros acertaram o rapaz.
Em seguida, é narrado que o adolescente foi contido e que ficou próximo do muro, como mostram as câmeras. A narrativa dos policiais diz que ele estaria “aparentemente desarmado”.
Entretanto, segundo a ocorrência, quando um dos militares ordenou que o suspeito se virasse para “revista pessoal, o indivíduo colocou a mão na cintura, na tentativa de sacar uma arma de fogo, momento em que para cessar a iminente injusta agressão efetuou dois disparos com a referida arma em direção ao indivíduo, e que nesse momento visualizou o indivíduo cair no chão com a arma na cintura e foi verbalizado para não pegar na arma”.
Um outro militar, de acordo com o que é narrado, pegou essa arma, de calibre 38, com oito munições.
“Informo que tentamos manter contato com o Samu, para atendimento do indivíduo baleado, mas não conseguimos, portanto realizamos o transporte para o Hospital Menino Jesus no intuito de salvaguardar a vida do individuo”, diz trecho da ocorrência.
Foram contabilizadas seis perfurações: uma no ombro esquerdo, uma no ombro direito, uma no braço direito, uma no braço esquerdo e duas na região abdominal.

Atualização

02/03/2023 - 10:40
São cinco os policiais militares envolvidos na morte do adolescente em Pedro Canário, conforme informação atualizada na manhã desta quinta-feira (2) pelo comandante-geral da PM, coronel Caus. Segundo consta, três estavam na viatura que atendeu a ocorrência e outros dois na que dava apoio. Na quarta-feira (1º), o número que constava era quatro e, posteriormente, foi informado que seriam três. Os dois cabos e três soldados estão detidos.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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