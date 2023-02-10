Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Mercado recebe o nome de PMs covardemente assassinados no ES

Soldados Celini e Ferrani foram mortos durante perseguição a suspeitos, no ano passado

Públicado em 

10 fev 2023 às 09:46
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Paulo Eduardo Celini, à esquerda, e Bruno Mayer, foram mortos após metralharem a viatura em que estavam
Paulo Eduardo Celini (à esquerda) e Bruno Mayer, foram mortos quando a viatura em que estavam foi alvejada por tiros Crédito: Arquivo pessoal
O Mercado Municipal de Itacibá, que será inaugurado no começo do ano que vem,  passou a se chamar Soldados Celini e Ferrani, os dois policiais militares assassinados covardemente durante perseguição a suspeitos ocorrida no ano passado, no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. O decreto instituindo a homenagem foi assinado pelo prefeito Euclério Sampaio e publicado no Diário Oficial do município.
Lotados no 7º Batalhão da Polícia Militar, em Tucum, Cariacica, os dois militares, por volta das 3h da madrugada de domingo, dia 16 de outubro, saíram para uma ocorrência e acabaram executados com muitos disparos.
A viatura onde os dois estavam foi alvo de tiros, e mesmo socorridos pelo Samu, os soldados não resistiram aos ferimentos e morreram.

Veja Também

Enfim, uma mulher: Irmã Dulce se torna vereadora em Cariacica

Preso por tráfico, solto em menos de 24h e assassinado logo depois no ES

Bruno Mayer Ferrani, de 30 anos, casado e pai de duas meninas, ingressou na corporação no ano de 2015. Casado há poucos meses, Paulo Eduardo Oliveira Celini tinha 29 anos e estava há cerca de um ano na Polícia Militar.
Projeto do Mercado Municipal de Itacibá
Projeto do Mercado Municipal de Itacibá Crédito: PMC
Todos os acusados de assassinar os dois policiais militares foram presos na manhã de domingo, horas depois do crime.O grupo é composto por dois homens e duas mulheres: o casal Eduardo Bonfim Meireles e Erica Lopes Ferreira, suspeitos de terem feitos os disparos; e Eric da Silva Ferreira, de 45 anos e Luana de Jesus Luz, de 26, eram o motorista e a carona do carro usado no crime.

COMO SERÁ O MERCADO MUNICIPAL DE ITACIBÁ

O espaço será construído em uma área em frente ao Terminal de Itacibá, onde antes funcionava a Escola Terfina Rocha Ferreira, e contará com lojas, restaurantes e área de lazer. O Mercado Municipal Soldados Celini e Ferrani três restaurantes, 65 lojas (boxes), espaços de convivência e duas praças de alimentação. Haverá ainda auditório com capacidade para 150 pessoas e uma sala de treinamento.

Veja Também

PT de Vitória sorteia picanha, a carne que Lula prometeu ao povo

Após climão, Pazolini diz que vai chamar Casagrande para o Carnaval

Guarda municipal acha dinheiro na rua e o devolve ao dono no ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Cariacica Segurança Pública Euclério Sampaio Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Inflação no ES sobe em março pressionada pelo preço da gasolina
Imagem de destaque
Produção e vendas de motos crescem no primeiro trimestre e batem novo recorde
Imagem de destaque
Vereadora do ES é investigada por tentativa de estelionato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados