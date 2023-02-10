Mercado recebe o nome de PMs covardemente assassinados no ES

Lotados no 7º Batalhão da Polícia Militar, em Tucum, Cariacica, os dois militares, por volta das 3h da madrugada de domingo, dia 16 de outubro, saíram para uma ocorrência e acabaram executados com muitos disparos.
A viatura onde os dois estavam foi alvo de tiros, e mesmo socorridos pelo Samu, os soldados não resistiram aos ferimentos e morreram.
Bruno Mayer Ferrani, de 30 anos, casado e pai de duas meninas, ingressou na corporação no ano de 2015. Casado há poucos meses, Paulo Eduardo Oliveira Celini tinha 29 anos e estava há cerca de um ano na Polícia Militar
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O espaço será construído em uma área em frente ao Terminal de Itacibá, onde antes funcionava a Escola Terfina Rocha Ferreira, e contará com lojas, restaurantes e área de lazer. O Mercado Municipal Soldados Celini e Ferrani três restaurantes, 65 lojas (boxes), espaços de convivência e duas praças de alimentação. Haverá ainda auditório com capacidade para 150 pessoas e uma sala de treinamento.