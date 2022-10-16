Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Viatura foi alvo de tiros

Dois soldados da PM são mortos a tiros em perseguição em Cariacica

Bruno Mayer, de 30 anos, e Paulo Eduardo Oliveira Celini, de 29, morreram durante uma perseguição na madrugada deste domingo (16), em atendimento a uma ocorrência

Publicado em 16 de Outubro de 2022 às 09:33

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

16 out 2022 às 09:33
Cariacica
PM foi atender ocorrência após os soldados Paulo Eduardo Celini e Bruno Mayer serem mortos a tiros em Cariacica Crédito: Diony SIlva | Arquivo pessoal

Atualização

16/10/2022 - 5:54
O título inicial dessa matéria era "Dois soldados da PM são mortos a tiros dentro de viatura em Cariacica", mas foi alterado após novas informações do caso. O boletim de ocorrência dizia que as vítimas estavam dentro do carro, mas o detalhe do duplo homicídio foi alterado pelas autoridades. Segundo as investigações, os PMs já haviam saído do veículo quando foram alvos dos disparos.
Dois soldados da Polícia Militar do Espírito Santo morreram durante uma ocorrência policial na madrugada deste domingo (16), no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. Os militares, segundo a ocorrência registrada no Ciodes, são Bruno Mayer, de 30 anos, e Paulo Eduardo Oliveira Celini, de 29.
> LEIA MAIS SOBRE ESSE CRIME: Preso em motel, suspeito de matar PMs em Cariacica era fugitivo do Xuri
Eles foram mortos ao saírem dos veículos quando perseguiam suspeitos de uma tentativa de assalto à mão armada.  Inicialmente, a informação era de que eles haviam morrido dentro da viatura, que também foi alvo de tiros, conforme o boletim de ocorrência. No entanto, em coletiva de imprensa durante a tarde de domingo, a Secretaria de Segurança Pública disse que eles estavam saindo do veículo quando sofreram o atentado.
Os bandidos, de acordo com as autoridades, estavam em um Fox branco, que teria sido roubado por criminosos. Entre 3h e 4h da madrugada, quando os PMs passavam pela Rua Manoel Freire, a viatura e eles foram alvo de vários disparos.
Dois soldados da PM são mortos a tiros dentro de viatura em Cariacica
Os soldados chegaram a ser socorridos e levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Meridional, em Cariacica, mas não resistiram aos ferimentos. As armas dos militares também teriam sido levadas pelos atiradores.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o Departamento Especial de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

PRF

Pelas redes sociais, a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo se solidarizou com os familiares a amigos dos militares assassinados na madrugada. De acordo com a postagem da PRF, o Soldado Ferrari ingressou na PM no ano de 2015, enquanto o soldado Celini tinha cerca de um ano de corporação, tendo ingressado no ano passado. Ainda segundo a PRF, ambos estavam lotados no 7º Batalhão da Polícia Militar, localizado em Tucum, em Cariacica.
Cariacica
Pelas redes sociais, a PRF no ES se solidarizou com a morte dos soldados da PM em Cariacica Crédito: Reprodução/PRFES
Além de soldado na Polícia Militar,  Paulo Eduardo Celini era formado em Educação Física pela Ufes (bacharel) e havia se casado há poucos meses. Ele era natural de Campinas, em São Paulo, e residia em Cariacica. 
O companheiro dele na viatura, Bruno Mayer, também era casado. Ele deixa esposa e duas filhas.

LUTO OFICIAL

Pelas redes sociais, o governador do Estado e candidato à reeleição, Renato Casagrande, lamentou a morte dos soldados Bruno e Paulo Eduardo e informou que suspeitos de participação no duplo homicídio já foram detidos.
"Lamento profundamente a morte dos policiais Bruno Mayer e Paulo Eduardo, ocorrido nesta madrugada, em Cariacica. Minha solidariedade aos seus familiares e amigos. Importante dizer: este crime não ficará impune. Vários suspeitos já foram detidos e não descansaremos até que todos os envolvidos estejam na cadeia. Decretarei luto de três dias", postou Casagrande.
Por meio da assessoria de imprensa, o candidato a governador do Espírito Santo, Carlos Manato, informou ter cancelado a agenda do dia em solidariedade aos familiares dos policiais mortos.
"Com indignação e total solidariedade às famílias dos policiais militares mortos em uma operação das Forças de Segurança, suspendi toda a minha agenda eleitoral neste domingo. Em respeito aos familiares e amigos dos policiais mortos, compareço apenas a um culto, na Catedral da Igreja Universal, como forma de consolar corações despedaçados", disse Manato, em nota enviada à imprensa.
As assessorias das Polícias Militar e Civil foram demandadas pela reportagem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

LEIA MAIS

Soldados da PM mortos por criminosos serão enterrados em Cariacica

Preso em motel, suspeito de matar PMs em Cariacica era fugitivo do Xuri

Suspeitos de matar soldados da PM em Cariacica são presos

Quem eram os soldados da PM assassinados a tiros em Cariacica

Vídeo mostra viatura da PM entrando na rua e barulho dos tiros em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Polícia Civil Violência Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados