Dois soldados da PM são mortos a tiros em perseguição em Cariacica

PM foi atender ocorrência após os soldados Paulo Eduardo Celini e Bruno Mayer serem mortos a tiros em Cariacica Crédito: Diony SIlva | Arquivo pessoal

Atualização O título inicial dessa matéria era "Dois soldados da PM são mortos a tiros dentro de viatura em Cariacica", mas foi alterado após novas informações do caso. O boletim de ocorrência dizia que as vítimas estavam dentro do carro, mas o detalhe do duplo homicídio foi alterado pelas autoridades. Segundo as investigações, os PMs já haviam saído do veículo quando foram alvos dos disparos.

Dois soldados da Polícia Militar do Espírito Santo morreram durante uma ocorrência policial na madrugada deste domingo (16), no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. Os militares, segundo a ocorrência registrada no Ciodes, são Bruno Mayer, de 30 anos, e Paulo Eduardo Oliveira Celini, de 29.

Eles foram mortos ao saírem dos veículos quando perseguiam suspeitos de uma tentativa de assalto à mão armada. Inicialmente, a informação era de que eles haviam morrido dentro da viatura, que também foi alvo de tiros, conforme o boletim de ocorrência. No entanto, em coletiva de imprensa durante a tarde de domingo, a Secretaria de Segurança Pública disse que eles estavam saindo do veículo quando sofreram o atentado.

Os bandidos, de acordo com as autoridades, estavam em um Fox branco, que teria sido roubado por criminosos. Entre 3h e 4h da madrugada, quando os PMs passavam pela Rua Manoel Freire, a viatura e eles foram alvo de vários disparos.

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Os soldados chegaram a ser socorridos e levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Meridional, em Cariacica, mas não resistiram aos ferimentos. As armas dos militares também teriam sido levadas pelos atiradores.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o Departamento Especial de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

PRF

Pelas redes sociais, a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo se solidarizou com os familiares a amigos dos militares assassinados na madrugada. De acordo com a postagem da PRF, o Soldado Ferrari ingressou na PM no ano de 2015, enquanto o soldado Celini tinha cerca de um ano de corporação, tendo ingressado no ano passado. Ainda segundo a PRF, ambos estavam lotados no 7º Batalhão da Polícia Militar , localizado em Tucum, em Cariacica.

Pelas redes sociais, a PRF no ES se solidarizou com a morte dos soldados da PM em Cariacica Crédito: Reprodução/PRFES

Além de soldado na Polícia Militar , Paulo Eduardo Celini era formado em Educação Física pela Ufes (bacharel) e havia se casado há poucos meses. Ele era natural de Campinas, em São Paulo, e residia em Cariacica.

O companheiro dele na viatura, Bruno Mayer, também era casado. Ele deixa esposa e duas filhas.

LUTO OFICIAL

Pelas redes sociais, o governador do Estado e candidato à reeleição, Renato Casagrande, lamentou a morte dos soldados Bruno e Paulo Eduardo e informou que suspeitos de participação no duplo homicídio já foram detidos.

"Lamento profundamente a morte dos policiais Bruno Mayer e Paulo Eduardo, ocorrido nesta madrugada, em Cariacica. Minha solidariedade aos seus familiares e amigos. Importante dizer: este crime não ficará impune. Vários suspeitos já foram detidos e não descansaremos até que todos os envolvidos estejam na cadeia. Decretarei luto de três dias", postou Casagrande.

Por meio da assessoria de imprensa, o candidato a governador do Espírito Santo, Carlos Manato, informou ter cancelado a agenda do dia em solidariedade aos familiares dos policiais mortos.

"Com indignação e total solidariedade às famílias dos policiais militares mortos em uma operação das Forças de Segurança, suspendi toda a minha agenda eleitoral neste domingo. Em respeito aos familiares e amigos dos policiais mortos, compareço apenas a um culto, na Catedral da Igreja Universal, como forma de consolar corações despedaçados", disse Manato, em nota enviada à imprensa.