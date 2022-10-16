Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na cadeia

Suspeitos de matar soldados da PM em Cariacica são presos

Informação das prisões foi confirmada pelo governador Renato Casagrande, no fim da manhã deste domingo (16); militares foram executados de madrugada, no bairro Santa Bárbara

Publicado em 16 de Outubro de 2022 às 12:44

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

16 out 2022 às 12:44
Os suspeitos de envolvimento na morte dos soldados da Polícia Militar Bruno Mayer Ferrani e Paulo Eduardo Oliveira, executados a tiros na madrugada deste domingo (16), em Cariacica, estão presos. A confirmação das prisões foi dada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, por meio das redes sociais, no final da manhã — a postagem, entretanto, não informa quantos criminosos foram detidos e qual a participação de cada um no duplo homicídio.
O secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), coronel Márcio Celante, dará detalhes do caso em coletiva a ser realizada na tarde deste domingo.
Paulo Eduardo Celini, à esquerda, e Bruno Mayer, foram mortos após metralharem a viatura em que estavam
Paulo Eduardo Celini, à esquerda, e Bruno Mayer foram mortos após metralharem a viatura em que estavam Crédito: Arquivo pessoal
Segundo a assessoria da Sesp informou no final da manhã, os dois militares realizavam o acompanhamento a um veículo suspeito de envolvimento em um roubo, quando, nas proximidades do bairro Santa Barbara, em Cariacica, dois ocupantes do veículo desembarcaram e se renderam.
Ainda segundo a Sesp, quando os militares se aproximaram foram surpreendidos por outros dois criminosos, um homem e uma mulher, que estavam escondidos atrás de um caminhão estacionado. Um desses indivíduos atirou contra os policiais. Os militares foram atingidos e chegaram a receber socorro, mas morreram no hospital.
O governador do Estado, Renato Casagrande, declarou luto oficial de três dias, em sinal de pesar pelas mortes dos soldados, mortos em serviço, na madrugada deste domingo (16).

LUTO OFICIAL

Pelas redes sociais, o governador do Estado e candidato à reeleição, Renato Casagrande, lamentou a morte dos soldados Bruno e Paulo Eduardo e informou que suspeitos de participação no duplo homicídio já foram detidos.
"Lamento profundamente a morte dos policiais Bruno Mayer e Paulo Eduardo, ocorrido nesta madrugada, em Cariacica. Minha solidariedade aos seus familiares e amigos. Importante dizer: este crime não ficará impune. Vários suspeitos já foram detidos e não descansaremos até que todos os envolvidos estejam na cadeia. Decretarei luto de três dias", postou Casagrande.
Por meio da assessoria de imprensa, o candidato a governador do Espírito Santo, Carlos Manato, informou ter cancelado a agenda do dia em solidariedade aos familiares dos policiais mortos.
"Com indignação e total solidariedade às famílias dos policiais militares mortos em uma operação das Forças de Segurança, suspendi toda a minha agenda eleitoral neste domingo. Em respeito aos familiares e amigos dos policiais mortos, compareço apenas a um culto, na Catedral da Igreja Universal, como forma de consolar corações despedaçados", disse Manato, em nota enviada à imprensa.

Veja Também

Quem eram os soldados da PM assassinados a tiros em Cariacica

Vídeo mostra viatura da PM entrando na rua e barulho dos tiros em Cariacica

Dois soldados da PM são mortos a tiros dentro de viatura em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Dhpp Viatura Polícia Militar Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados