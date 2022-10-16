Suspeitos de matar soldados da PM em Cariacica são presos

Os suspeitos de envolvimento na morte dos soldados da Polícia Militar Bruno Mayer Ferrani e Paulo Eduardo Oliveira, executados a tiros na madrugada deste domingo (16), em Cariacica , estão presos. A confirmação das prisões foi dada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, por meio das redes sociais, no final da manhã — a postagem, entretanto, não informa quantos criminosos foram detidos e qual a participação de cada um no duplo homicídio.

O secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), coronel Márcio Celante, dará detalhes do caso em coletiva a ser realizada na tarde deste domingo.

Todos os suspeitos que participaram da morte dos dois policiais na madrugada de hoje, estão presos. Mais uma vez nossas forças policiais agiram com muita rapidez e colocaram os responsáveis por esse crime tão cruel atrás das grades. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) October 16, 2022

Paulo Eduardo Celini, à esquerda, e Bruno Mayer foram mortos após metralharem a viatura em que estavam Crédito: Arquivo pessoal

Segundo a assessoria da Sesp informou no final da manhã, os dois militares realizavam o acompanhamento a um veículo suspeito de envolvimento em um roubo, quando, nas proximidades do bairro Santa Barbara, em Cariacica, dois ocupantes do veículo desembarcaram e se renderam.

Ainda segundo a Sesp, quando os militares se aproximaram foram surpreendidos por outros dois criminosos, um homem e uma mulher, que estavam escondidos atrás de um caminhão estacionado. Um desses indivíduos atirou contra os policiais. Os militares foram atingidos e chegaram a receber socorro, mas morreram no hospital.

O governador do Estado, Renato Casagrande, declarou luto oficial de três dias, em sinal de pesar pelas mortes dos soldados, mortos em serviço, na madrugada deste domingo (16).

LUTO OFICIAL

Pelas redes sociais, o governador do Estado e candidato à reeleição, Renato Casagrande, lamentou a morte dos soldados Bruno e Paulo Eduardo e informou que suspeitos de participação no duplo homicídio já foram detidos.

"Lamento profundamente a morte dos policiais Bruno Mayer e Paulo Eduardo, ocorrido nesta madrugada, em Cariacica. Minha solidariedade aos seus familiares e amigos. Importante dizer: este crime não ficará impune. Vários suspeitos já foram detidos e não descansaremos até que todos os envolvidos estejam na cadeia. Decretarei luto de três dias", postou Casagrande.

Por meio da assessoria de imprensa, o candidato a governador do Espírito Santo, Carlos Manato, informou ter cancelado a agenda do dia em solidariedade aos familiares dos policiais mortos.