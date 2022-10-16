Vídeo mostra viatura da PM entrando na rua e barulho dos tiros em Cariacica

Na madrugada deste domingo (16), os soldados Bruno Mayer, de 30 anos, e Paulo Eduardo Oliveira Celini, de 29, foram mortos com muitos tiros, após a viatura em que estavam ter sido metralhada por criminosos, no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. Os dois chegaram a ser socorridos, mas não resistiram.
O crime ocorreu na Rua Manoel Freire e câmeras de segurança na região registraram o momento em que a viatura acessa a via. Pouco depois, o barulho de uma sequência de tiros é registrado.
No vídeo, é possível ouvir a viatura da PM se aproximando, com giroflex e sirene ligados, e na sequência realiza uma curva. O carro da polícia sai de cena, ouve-se apenas o som da sirene e, alguns segundos depois, inicia-se uma intensa sequência de tiros.
A ocorrência ainda está em andamento e as polícias Militar e Civil foram demandadas sobre o duplo homicídio envolvendo os policiais.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o Departamento Especial de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.
As informações registradas no boletim dão conta de que os dois soldados estavam em uma viatura da corporação, envolvida em uma perseguição a um carro, um Fox branco, que teria sido roubado por criminosos. Entre 3h e 4h da madrugada, quando os PMs passavam pela Rua Manoel Freire, a viatura em que eles estavam foi metralhada e os policiais foram atingidos por vários disparos.