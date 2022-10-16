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Morte de soldados

Vídeo mostra viatura da PM entrando na rua e barulho dos tiros em Cariacica

Nas imagens, é possível ouvir a sirene e ver o veículo militar entrando na rua, pouco depois ocorrem os inúmeros disparos.  Dois policiais morreram na madrugada deste domingo (16), no bairro Santa Bárbara

Publicado em 16 de Outubro de 2022 às 10:36

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

16 out 2022 às 10:36
Na madrugada deste domingo (16), os soldados Bruno Mayer, de 30 anos, e Paulo Eduardo Oliveira Celini, de 29, foram mortos com muitos tiros, após a viatura em que estavam ter sido metralhada por criminosos, no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. Os dois chegaram a ser socorridos, mas não resistiram.
O crime ocorreu na Rua Manoel Freire e câmeras de segurança na região registraram o momento em que a viatura acessa a via. Pouco depois, o barulho de uma sequência de tiros é registrado.
Policiais civis e militares estiveram no local onde a viatura da PM foi metralhada em Cariacica
Policiais civis e militares estiveram no local onde a viatura da PM foi metralhada em Cariacica Crédito: Diony SIlva
No vídeo, é possível ouvir a viatura da PM se aproximando, com giroflex e sirene ligados, e na sequência realiza uma curva. O carro da polícia sai de cena, ouve-se apenas o som da sirene e, alguns segundos depois, inicia-se uma intensa sequência de tiros.
A ocorrência ainda está em andamento e as polícias Militar e Civil foram demandadas sobre o duplo homicídio envolvendo os policiais.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o Departamento Especial de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.
As informações registradas no boletim dão conta de que os dois soldados estavam em uma viatura da corporação, envolvida em uma perseguição a um carro, um Fox branco, que teria sido roubado por criminosos. Entre 3h e 4h da madrugada, quando os PMs passavam pela Rua Manoel Freire, a viatura em que eles estavam foi metralhada e os policiais foram atingidos por vários disparos.

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