Vídeo mostra viatura da PM entrando na rua e barulho dos tiros em Cariacica

O crime ocorreu na Rua Manoel Freire e câmeras de segurança na região registraram o momento em que a viatura acessa a via. Pouco depois, o barulho de uma sequência de tiros é registrado.

A ocorrência ainda está em andamento e as polícias Militar e Civil foram demandadas sobre o duplo homicídio envolvendo os policiais.

As informações registradas no boletim dão conta de que os dois soldados estavam em uma viatura da corporação, envolvida em uma perseguição a um carro, um Fox branco, que teria sido roubado por criminosos. Entre 3h e 4h da madrugada, quando os PMs passavam pela Rua Manoel Freire, a viatura em que eles estavam foi metralhada e os policiais foram atingidos por vários disparos.