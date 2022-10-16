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Alvos de tiros

Quem eram os soldados da PM assassinados a tiros em Cariacica

Os policiais Paulo Eduardo Oliveira Celini, de 29 anos, e Bruno Mayer, de 30, estavam na viatura que perseguiu bandidos e acabaram assassinados; ambos eram lotados no 7° Batalhão, localizado em Tucum

Publicado em 16 de Outubro de 2022 às 11:47

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

16 out 2022 às 11:47
Paulo Eduardo Celini, à esquerda, e Bruno Mayer, foram mortos após perseguirem suspeitos de roubo Crédito: Arquivo pessoal
Jovens, casados e com pouco tempo na Polícia Militar do Espírito Santo. Os dois soldados assassinados a tiros na madrugada deste domingo (16), eram lotados no 7º Batalhão da corporação, localizado no bairro Tucum, em Cariacica.
Pouco depois das 3 horas, os dois saíram para uma ocorrência e acabaram executados com muitos disparos. A viatura onde os dois estavam foi alvo de tiros, e mesmo socorridos pelo Samu, os soldados não resistiram aos ferimentos e morreram. Um vídeo mostra o momento em que a viatura entra em uma rua e pouco depois escuta-se o som de muitos disparos. 
Bruno Mayer Ferrani, de 30 anos, tinha mais tempo de corporação. Casado e pai de duas meninas, ele ingressou na corporação no ano de 2015.
Companheiro dele na trágica ocorrência, Paulo Eduardo Oliveira Celini tinha 29 anos e estava há cerca de um ano na Polícia Militar, visto que ingressou na PMES em 2021.
Ele também era casado. Paulo Eduardo Celini era formado em Educação Física pela Ufes (bacharel) e havia se casado há poucos meses. Ele era natural de Campinas, em São Paulo, e morava em Cariacica.
Os corpos dos dois soldados foram recolhidos pela perícia da Polícia Civil e encaminhados ao Departamento Médico Legal, em Vitória.

VELÓRIO E ENTERRO

A Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar divulgou, na tarde deste domingo, os locais e horários dos velórios e enterros dos dois policiais.
  • Soldado PM Bruno Mayer FERRANI
  • Velório: Memorial Zelo - Av. Min. Eurico Sales de Aguiar, 43 - Campo Grande - Cariacica
  • Data: 16/10
  • Horário: 18h
  • Enterro: Cemitério do bairro Santo André
  • Data: 17/10
  • Horário: 10h
  • Soldado PM Paulo Eduardo Oliveira CELINI
  • Velório: Igreja Cristã Edificada (ICE) - Rua João Prudêncio, 124 - Itacibá - Cariacica
  • Data: 17/10
  • Horário - 11h
  • Enterro: Cemitério Parque da Paz (Rodovia do Contorno)
  • Data: 17/10
  • Horário: 13h30

Correção

16/10/2022 - 4:56
Na primeira versão deste texto foi informado que o soldado Bruno era pai de uma menina. Mas ele tem duas filhas. A informação foi corrigida.

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