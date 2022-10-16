Soldados da PM mortos por criminosos serão enterrados em Cariacica

Os soldados Ferrani, à esquerda, e Celini serão sepultados nesta segunda-feira (17), em Cariacica Crédito: Wagnerbreciane_fotografia/Montagem A Gazeta

De acordo com a ACS-ES, o soldado Ferrani – Bruno Mayer Ferrani – será velado no Memorial Zelo, situado na Avenida Eurico Sales de Aguiar, em Campo Grande, a partir das 18h deste domingo. O enterro está marcado para o Cemitério São Pedro, no bairro Santo André, a partir das 10h.

Já o soldado Celini (Paulo Eduardo Oliveira Celini), o outro militar morto a tiros, vai ser velado na Igreja Cristã Edificada (ICE), localizada no bairro Itacibá, às 11h da manhã de segunda. O sepultamento dele ocorre pouso depois, às 13h30, no Cemitério Parque da Paz, na Rodovia do Contorno.

MORTOS DURANTE ATENDIMENTO A OCORRÊNCIA

Segundo informações passadas pela assessoria da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) no final da manhã deste domingo, os dois militares realizavam o acompanhamento a um veículo suspeito de envolvimento em um roubo, quando, nas proximidades do bairro Santa Bárbara, em Cariacica, dois ocupantes do veículo desembarcaram e se renderam.

O local onde os policiais foram mortos em Cariacica foi isolado para o trabalho da perícia Crédito: Internauta