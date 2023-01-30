Guarda municipal acha dinheiro na rua e o devolve ao dono no ES

Leandro Bonicenha Oliveira, guarda civil de Linhares Crédito: PML

Não deveria nem ser notícia, mas os tempos estão tão mudados... Por isso, é importante destacar a honestidade de um guarda municipal de Linhares , que achou uma quantia em dinheiro, comunicou o fato nas redes sociais e finalmente encontrou o dono, a quem foi devolvido o que lhe pertencia.

Essa é, em resumo, a história de Leandro Bonicenha Oliveira, um guarda civil municipal de 49 anos de vida e 27 de profissão, que encontrou R$ 690 na rua, no caminho do bairro Araçá para Interlagos.

Após achar o dinheiro, Leandro publicou um vídeo nas redes sociais anunciando que encontrou R$ 690 junto com um recibo de saque e informou o local da ocorrência. O agente divulgou seu telefone e pediu para o dono da quantia procurá-lo.

Em um aplicativo de mensagens, amigos ajudaram o guarda a divulgar um áudio com a informação sobre o dinheiro encontrado por ele.

“Fiz essa divulgação para ver se ele [o dono do dinheiro] aparecia. Em questão de duas ou três horas, ele apareceu”, conta Leandro, que afirmou que em momento algum pensou em ficar com os R$ 690 encontrados na rua.

“Eu pensei assim: precisar, a gente precisa, mas a gente não sabe também a situação que a outra pessoa está passando”, afirmou o guarda municipal.

A honestidade do agente foi reconhecida pelo dono do dinheiro, o marceneiro Edivaldo José Celso, de 51 anos. “O que ele fez, muita gente não iria fazer, mas ele tem um coração muito bom. Estou muito grato a ele. Poucos corações fazem isso.”

O marceneiro conta que o dinheiro foi perdido enquanto pilotava uma motocicleta em direção à sua casa com sua filha na garupa. Ele desconfia de que ao segurá-lo para sentir-se segura, a menina pode ter derrubado acidentalmente a quantia que estava no bolso da camisa dele.

Edivaldo relata que viu o vídeo do guarda municipal Leandro nas redes sociais, mas por acreditar que o dinheiro estava em seu bolso, não pensou imediatamente que a quantia fosse sua.