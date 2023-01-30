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Leonel Ximenes

Guarda municipal acha dinheiro na rua e o devolve ao dono no ES

Agente publicou um vídeo nas redes sociais comunicando o fato e pedindo o dono da quantia para aparecer e pegar seu recurso de volta

Públicado em 

30 jan 2023 às 14:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Leandro Bonicenha Oliveira, guarda civil de Linhares
Leandro Bonicenha Oliveira, guarda civil de Linhares Crédito: PML
Não deveria nem ser notícia, mas os tempos estão tão mudados... Por isso, é importante destacar a honestidade de um guarda municipal de Linhares, que achou uma quantia em dinheiro, comunicou o fato nas redes sociais e finalmente encontrou o dono, a quem foi devolvido o que lhe pertencia.
Essa é, em resumo, a história de Leandro Bonicenha Oliveira, um guarda civil municipal de 49 anos de vida e 27 de profissão, que encontrou R$ 690 na rua, no caminho do bairro Araçá para Interlagos.
Após achar o dinheiro, Leandro publicou um vídeo nas redes sociais anunciando que encontrou R$ 690 junto com um recibo de saque e informou o local da ocorrência. O agente divulgou seu telefone e pediu para o dono da quantia procurá-lo.
Em um aplicativo de mensagens, amigos ajudaram o guarda a divulgar um áudio com a informação sobre o dinheiro encontrado por ele.

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“Fiz essa divulgação para ver se ele [o dono do dinheiro] aparecia. Em questão de duas ou três horas, ele apareceu”, conta Leandro, que afirmou que em momento algum pensou em ficar com os R$ 690 encontrados na rua.
“Eu pensei assim: precisar, a gente precisa, mas a gente não sabe também a situação que a outra pessoa está passando”, afirmou o guarda municipal.
A honestidade do agente foi reconhecida pelo dono do dinheiro, o marceneiro Edivaldo José Celso, de 51 anos. “O que ele fez, muita gente não iria fazer, mas ele tem um coração muito bom. Estou muito grato a ele. Poucos corações fazem isso.”
O marceneiro conta que o dinheiro foi perdido enquanto pilotava uma motocicleta em direção à sua casa com sua filha na garupa. Ele desconfia de que ao segurá-lo para sentir-se segura, a menina pode ter derrubado acidentalmente a quantia que estava no bolso da camisa dele.

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Edivaldo relata que viu o vídeo do guarda municipal Leandro nas redes sociais, mas por acreditar que o dinheiro estava em seu bolso, não pensou imediatamente que a quantia fosse sua.
Leandro Bonicenha Oliveira: guarde este nome quando pensar em uma pessoa honesta. Parabéns, agente Bonicenha!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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