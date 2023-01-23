“Brigamos por tão pouca coisa…”, lamenta superior do Convento da Penha

Frei Djalmo Fuck afirmou que os conflitos são perda de tempo Crédito: Convento da Penha

O guardião (superior) do Convento da Penha , frei Djalmo Fuck, criticou as divisões nas comunidades e na sociedade, durante sua homilia proferida na manhã deste domingo (22) durante missa no campinho. “Viver em comunidade é sempre um desafio”, constata.

Fuck, entretanto, não chegou a citar explicitamente a profunda divisão da sociedade brasileira que se expressou de forma clara na eleição presidencial do ano passado entre os candidatos Lula e Bolsonaro e a tentativa de golpe, liderada pelos bolsonaristas extremistas, no dia 8 de janeiro em Brasília

No tempo de Paulo, lembra frei Fuck, o apóstolo já manifestava sua tristeza pela divisão da comunidade de Corinto, cidade da Grécia citada nas cartas paulinas do Novo Testamento.

"Somos irmãos uns dos outros, não disputamos espaço. Não somos melhores uns que os outros, mas somos irmãos uns dos outros" Frei Djalmo Fuck - Guardião do Convento da Penha

“Os problemas que as comunidades viviam parecem ser os mesmos problemas que nós também vivemos… Quantas divisões, quantas brigas, quantas discussões desnecessárias…”, enumerou o sacerdote.

Na sequência, o superior do Convento da Penha afirmou que os conflitos são pura perda de tempo e acaba tirando o foco do principal: “Brigamos por tão pouca coisa, brigamos entre nós, brigamos com o padre, brigamos por quem decorou ou não a igreja, brigamos por tão pouco… Mas se brigássemos por Jesus, essa briga teria mais sentido. A gente perde tempo!”.