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Leonel Ximenes

“Brigamos por tão pouca coisa…”, lamenta superior do Convento da Penha

Durante a missa de domingo, frei DjalmoFuck criticou as divisões nas comunidades e na sociedade

Públicado em 

23 jan 2023 às 13:51
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Frei Djalmo Fuck afirmou que os conflitos são pura perda de tempo
Frei Djalmo Fuck afirmou que os conflitos são perda de tempo Crédito: Convento da Penha
O guardião (superior) do Convento da Penha, frei Djalmo Fuck, criticou as divisões nas comunidades e na sociedade, durante sua homilia proferida na manhã deste domingo (22) durante missa no campinho. “Viver em comunidade é sempre um desafio”, constata.
O frade franciscano, que no ano passado recebeu o ex-juiz Sérgio Moro, então pré-candidato a presidente da República, causando grande polêmica nas redes sociais, comparou as divisões da sociedade moderna às que ocorriam também entre os primeiros cristãos.
Fuck, entretanto, não chegou a citar explicitamente a profunda divisão da sociedade brasileira que se expressou de forma clara na eleição presidencial do ano passado entre os candidatos Lula e Bolsonaro e a tentativa de golpe, liderada pelos bolsonaristas extremistas, no dia 8 de janeiro em Brasília.

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No tempo de Paulo, lembra frei Fuck, o apóstolo já manifestava sua tristeza pela divisão da comunidade de Corinto, cidade da Grécia citada nas cartas paulinas do Novo Testamento.
"Somos irmãos uns dos outros, não disputamos espaço. Não somos melhores uns que os outros, mas somos irmãos uns dos outros"
Frei Djalmo Fuck - Guardião do Convento da Penha
“Os problemas que as comunidades viviam parecem ser os mesmos problemas que nós também vivemos… Quantas divisões, quantas brigas, quantas discussões desnecessárias…”, enumerou o sacerdote.

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Na sequência, o superior do Convento da Penha afirmou que os conflitos são pura perda de tempo e acaba tirando o foco do principal: “Brigamos por tão pouca coisa, brigamos entre nós, brigamos com o padre, brigamos por quem decorou ou não a igreja, brigamos por tão pouco… Mas se brigássemos por Jesus, essa briga teria mais sentido. A gente perde tempo!”.
Por fim, o frade pregou a unidade em torno de Jesus: “Cristo é a expressão máxima do amor e da unidade. Hoje queremos, chamados por Jesus, sair daqui deste espaço de oração, não divididos, mas sempre mais unidos, construtores de comunidade, de comunhão, elos de unidade”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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