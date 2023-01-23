“Brigamos por tão pouca coisa…”, lamenta superior do Convento da Penha

O guardião (superior) do Convento da Penha
, frei Djalmo Fuck, criticou as divisões nas comunidades e na sociedade, durante sua homilia proferida na manhã deste domingo (22) durante missa no campinho. “Viver em comunidade é sempre um desafio”, constata.
No tempo de Paulo, lembra frei Fuck, o apóstolo já manifestava sua tristeza pela divisão da comunidade de Corinto, cidade da Grécia citada nas cartas paulinas do Novo Testamento.
“Os problemas que as comunidades viviam parecem ser os mesmos problemas que nós também vivemos… Quantas divisões, quantas brigas, quantas discussões desnecessárias…”, enumerou o sacerdote.
Na sequência, o superior do Convento da Penha afirmou que os conflitos são pura perda de tempo e acaba tirando o foco do principal: “Brigamos por tão pouca coisa, brigamos entre nós, brigamos com o padre, brigamos por quem decorou ou não a igreja, brigamos por tão pouco… Mas se brigássemos por Jesus, essa briga teria mais sentido. A gente perde tempo!”.
Por fim, o frade pregou a unidade em torno de Jesus: “Cristo é a expressão máxima do amor e da unidade. Hoje queremos, chamados por Jesus, sair daqui deste espaço de oração, não divididos, mas sempre mais unidos, construtores de comunidade, de comunhão, elos de unidade”.