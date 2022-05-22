Convento da Penha vai sediar encontro nacional da Igreja Católica

O Convento da Penha
, em Vila Velha, vai sediar o 25º Encontro Nacional de Santuários entre os dias 19 e 23 de agosto de 2024. A escolha foi definida nesta semana, durante o encontro dos reitores dos principais santuários do Brasil, em Florianópolis (SC).
O tema já está definido - “Peregrinos na esperança” - e pretende abordar temas comuns que os santuários enfrentam diante dos desafios políticos e sociais. Entre outros assuntos, será debatida a missão evangelizadora, sobretudo a evangelização nos veículos de comunicação; a importância da história da Igreja e seu papel junto aos fiéis capixabas, a Festa da Penha
e outros eventos católicos no Estado.
O guardião do Convento (santuário) da Penha, frei Djalmo Fuck, afirmou que é uma grande alegria receber os reitores de santuários católicos de todo o país em Vila Velha. “Vamos recebê-los com muita moqueca, com muita festa, muito sol, céu azul”, promete o frade franciscano.
Frei Djalmo afirma que foi surpreendido pela escolha. “Para mim foi uma grande surpresa. Entre tantos santuários de várias cidades do país, agora a atenção toda vai se voltar para o Espírito Santo, mais precisamente para o nosso Convento.”