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Leonel Ximenes

Convento da Penha vai sediar encontro nacional da Igreja Católica

Representantes de santuários todo o país vão participar da reunião em Vila Velha

Publicado em 22 de Maio de 2022 às 02:11

Públicado em 

22 mai 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Data: 19/12/2011 - ES - Vila Velha - Após quase dois anos em obras de restauração, capela-mor do Convento da Penha fica pronta.
Capela-mor do Convento da Penha após dois anos de restauração Crédito: Carlos Alberto Silva
Convento da Penha, em Vila Velha, vai sediar o 25º Encontro Nacional de Santuários entre os dias 19 e 23 de agosto de 2024. A escolha foi definida nesta semana, durante o encontro dos reitores dos principais santuários do Brasil, em Florianópolis (SC).
O tema já está definido - “Peregrinos na esperança” - e pretende abordar temas comuns que os santuários enfrentam diante dos desafios políticos e sociais. Entre outros assuntos, será debatida a missão evangelizadora, sobretudo a evangelização nos veículos de comunicação; a importância da história da Igreja e seu papel junto aos fiéis capixabas, a Festa da Penha e outros eventos católicos no Estado.

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O guardião do Convento (santuário) da Penha, frei Djalmo Fuck, afirmou que é uma grande alegria receber os reitores de santuários católicos de todo o país em Vila Velha. “Vamos recebê-los com muita moqueca, com muita festa, muito sol, céu azul”, promete o frade franciscano.
Frei Djalmo afirma que foi surpreendido pela escolha. “Para mim foi uma grande surpresa. Entre tantos santuários de várias cidades do país, agora a atenção toda vai se voltar para o Espírito Santo, mais precisamente para o nosso Convento.”

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Do Espírito Santo também participou do encontro na capital catarinense o reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta, o padre jesuíta Nilson Maróstica

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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