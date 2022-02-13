Após críticas, Convento apaga post de guardião recebendo Sergio Moro

No perfil oficial do Convento da Penha, a postagem sobre a visita de Moro. Na foto, ele é recebido pelo guardião, frei Djalmo Fuck Crédito: Reprodução das redes sociais

Ficou apenas 12 horas no ar, na página oficial do Convento da Penha nas redes sociais, o post com texto e imagens da visita do presidenciável Sergio Moro ao mais importante templo religioso do Estado. Desde a noite deste sábado (12), as fotos do guardião, frei Djalmo Fuck, com o ex-juiz foram alvo de críticas intensas dos internautas.

A pressão foi tanta que as postagens foram retiradas das redes sociais por volta das 10h deste domingo (13). Mas, curiosamente, o mesmo post continuava no perfil oficial do Convento no Facebook alguns minutos depois de deletado do Instagram, inclusive com oito fotos da visita do ex-juiz federal. E com as críticas dos internautas, é claro. Mas logo depois, foi apagado também.

O frade franciscano, entre outras críticas, foi acusado pelas centenas de internautas de privilegiar um candidato a presidente, de permitir que a Igreja Católica fosse usada para fins políticos e de que a recepção ao pré-candidato do Podemos foi inoportuna neste período pré-eleitoral.

Os seguidores do Convento nas redes sociais observaram também que o guardião não usava máscara, assim como toda a comitiva de Moro que esteve no Convento neste sábado de manhã em companhia de aliados, incluindo o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo.

No texto do Facebook, a visita de Sergio Moro foi apresentada desta forma: “Paz e Bem! O ex-juiz e pré-candidato à Presidência da República Sérgio Moro, visitou o Convento da Penha na tarde deste sábado (12). O político foi recebido pelo Frei Djalmo Fuck, Guardião e Reitor do Santuário de Nossa Senhora da Penha, que o acompanhou a alguns pontos como o mirante com vista para a Baía de Vitória e na Capela. Frei Djalmo falou com Sergio Moro sobre a história do Convento durante a visita, sobre a 452ª Festa da Penha, a maior e mais importante festa religiosa do Espírito Santo e uma das mais antigas do Brasil. O prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo, entre outras autoridades civis participaram do momento. A visita durou cerca de 40 minutos e foi encerrada no Campinho, onde o ex-juiz conversou com populares e fiéis”.

“É sério que o perfil institucional do Convento da Penha está sendo usado como palanque para político em campanha? E por que este guardião e todos em volta estão sem máscara? Saudade do Frei Paulo”, escreveu um internauta, lembrando do ex-guardião e antecessor de frei Djalmo, o frei Paulo Roberto, que agora é superior provincial dos franciscanos.

“Um monte de negacionistas, inclusive o próprio frei, sem máscara”, observou outro seguidor do perfil. “Infelizmente o novo guardião deveria ser o primeiro a dar exemplo e usar máscara. Em segundo lugar, pôs por água abaixo tudo tudo que frei Paulo pregou durante o seu mandato”, afirmou outra pessoa.