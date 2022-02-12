Poucas&Boas: Tropa de choque de Bolsonaro ataca visita de Moro ao ES

Frei Djalmo, o guardião do Convento da Penha, recebeu Moro Crédito: Bruno Fritz

Foi um ataque organizado. A visita de Sergio Moro ao Espírito Santo mobilizou a tropa de choque bolsonarista nas redes sociais. Os aliados do presidente da República no Espírito Santo acompanharam passo a passo os movimentos do ex-juiz, desde sexta-feira (11), primeiro dia de visita do presidenciável do Podemos.

QUEM COMANDOU

“Fracasso”, “traidor”, “fake news” foram alguns dos petardos lançados contra o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, movimento liderado pela deputada federal Soraya Manato e seu marido, o ex-deputado federal Carlos Manato.

O CARTÃO-POSTAL

O encontro com Casagrande foi neste sábado (12) na residência oficial do governo, na Praia da Costa, em Vila Velha. O ex-juiz ficou encantado com o que viu: “Como que vira governador aqui para ter esse visual sempre?”, brincou.

CALOR E INFORMALIDADE

O tempo abafado deste sábado fez Moro deixar a formalidade de lado. Tirou o blazer e arregaçou as mangas. Casagrande também adotou visual mais despojado, com camisa polo e calça jeans.

SEM CURIOSOS

Depois de conversarem todos juntos - como lideranças do Podemos, a exemplo do deputado Marcelo Santos e o secretário Gilson Daniel -, Moro e Casagrande fizeram uma longa conversa ao pé do ouvido de forma mais privada..

O governador Casagrande recebeu Moro em um café da manhã na residência oficial da Praia da Costa Crédito: Bruno Fritz

AMIGOS DE ZAP

Depois da conversa, atualizaram seus contatos para manterem contato. “Te mandei um oi aí”, disse Renato Casagrande para Sergio Moro.

MUITO PARA POUCO

Aliás, nos meios políticos, principalmente nas hostes petistas, muita gente perguntava: por que Casagrande, oficialmente, recebeu Moro, que não tem cargo algum e nem representação institucional? Se o ato pretendia afrontar o PT, potencial aliado do PSB, o governador capixaba conseguiu.

RECADO PRA QUEM?

O tema sobre vacinação contra Covid não passou despercebido. “Falta uma liderança nacional para incentivar a vacinação”, avaliou Moro. Seria um recado para o seu ex-chefe antivacina?

DÁ-LHE, GEOGRAFIA!

Ao iniciar a entrevista coletiva, em Vila Velha, Moro disse estar feliz por estar em… Vitória.

QUASE MESSI

Quando questionado se estaria preparado para chutar bola e comer pastel com caldo de cana, como ações da campanha, o ex-juiz sentenciou: “Eu sei chutar bem. Sou bom de bola”.

Na página de Carlos Manato nas redes sociais, o ataque ao ex-ministro da Justiça de Bolsonaro Crédito: Reprodução do Instagram

ELAS COM ELE

Mais tarde, no Centro de Convenções de Vila Velha, o presidenciável se reuniu com a militância do Podemos, inclusive o prefeito Arnaldinho Borgo. Quase 50% dos inscritos para o evento eram mulheres.

NÃO É A PRAIA DE MORO

No início do discurso, Moro lembrou que sua filha esteve recentemente em Vitória e sugeriu ao pai conhecer e visitar a praia. “Pena que não deu para conhecer a praia. Passei do lado. Mas deu para ver que é muito bonita”.

HOMENAGEM AO JUIZ ASSASSINADO

Moro lembrou-se do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, assassinado em 2003, em Vila Velha. “Ele honrou a magistratura e deu a vida pelas leis do nosso país”.

OREMOS

Depois do Centro de Convenções de Vila Velha, Moro foi ao Convento da Penha, onde foi recebido pelo guardião, frei Djalmo. Aliás, muita gente reparou que o frade franciscano estava muito empolgado com a visita do presidenciável.

OREMOS 2

Se Moro tivesse dispensado o carro e subido a colina sagrada pela Estrada da Penitência, teria pagado muitos pecados. Inclusive, os mais recentes.

AULA DE TEOLOGIA

O novo guardião do Convento contou ao visitante a história do local e a importância da Festa de Nossa Senhora da Penha, um dos maiores eventos marianos do Brasil.

FORA O PÓ PRETO

Moro conversou com os fiéis que visitavam o Convento e ficou impressionado com a vista do alto, uma das mais belas do país.

DRONE PETISTA OU BOLSONARISTA

Ao posar para fotos para o drone, Moro questionou: "Mas esse drone é amigo ou inimigo?"

VÁ E NÃO PEQUES MAIS...

O frei Djalmo entregou: revelou que dona Virgínia, primeira-dama do Estado, esteve cedo no Convento, com umas amigas do Rio de Janeiro. O motivo? Foram para se confessar.

SÓ FALTA A ROMARIA

A deputada federal por São Paulo Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, acompanhou a visita do pré-candidato ao ES. Para alcançar o alto do Convento, tirou os sapatos e subiu descalça, para não perder a chance de conhecer o ponto turístico mais visitado do Estado. Já está apta a participar da Romaria dos Homens.

OLHAI PARA O ES

Durante seu discurso, o deputado estadual Marcelo Santos cobrou mais atenção para o ES. “O Estado fez o dever de casa e hoje é exemplo de gestão pública para o país. Damos nossa contribuição para o Brasil, mas quando precisamos, o governo [federal] nos dá as costas. Precisamos garantir que Brasília olhe para o Espírito Santo com o protagonismo que merece.”

ALÔ, MORO!