Contarato diz estar pronto para eleição e alfineta Casagrande

Senador Fabiano Contarato em cerimônia de filiação ao PT em Vitória Crédito: Reprodução/PT YouTube

senador Fabiano Contarato (PT) afirmou, nesta sexta-feira (11), que ele e o seu partido se sentem preparados para disputar o governo do Estado nas eleições de outubro: “Sou pré-candidato. Estou preparado para esse desafio e o PT estadual também”. Ele ainda alfinetou o encontro deste sábado (12) entre o governador Renato Casagrande (PSB) e o pré-candidato à Presidência Sergio Moro, do Podemos: "Espero que Casagrande se afaste do bolsonarismo e do lavajatismo".

O parlamentar, que se filiou ao PT recentemente , é apontado como provável candidato ao Palácio Anchieta se a formação da federação partidária entre a legenda de Lula e o PSB do governador Casagrande fracassar, como parece o mais provável hoje.

Nesta sexta-feira (11), a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, destacou a situação crítica para o enlace da federação entre as duas legendas de esquerda. Segundo a colunista, os petistas já avaliam ter candidatos nos próprios Estados.

Em seu texto, ela ressaltou que uma das pedras no caminho da aliança nacional é o governador Casagrande : "Buscando a simpatia de eleitores de centro-direita e direita, ele receberá no sábado (12) o ex-juiz Sergio Moro para conversar", disse ela.

Em seguida, a jornalista informa que diante dessa divergência, o quadro eleitoral no ES teria outra conformação: "No Espírito Santo, a possibilidade de apoio à reeleição do governador Renato Casagrande seria enterrada. E o PT lançaria a candidatura do senador Fabiano Contarato (PT-ES) à sucessão no Estado."

Por coincidência, Contarato está fazendo um curso de formação política em São Paulo, local que tem sido o maior motivo da discórdia entre PT e PSB , uma vez que Lula já declarou abertamente apoio à pré-candidatura de Fernando Haddad ao governo paulista, enquanto o socialistas veem o ex-governador de São Paulo Márcio França manter seu propósito de novamente chegar ao Palácio dos Bandeirantes.

Em contato com a coluna, o delegado de Polícia Civil aposentado contou que está tendo aulas no Insper, com direito à presença do embaixador da União Europeia no Brasil. Um dos colegas ilustres é o senador Alessandro Vieira, pré-candidato à Presidência pelo Cidadania, além de mais de 12 deputados federais.

Contarato disse que já tem um croqui da base do plano de governo para a eventual participação na campanha pela cadeira no Palácio Anchieta: "Saúde, educação e desenvolvimento sustentável, mas esse projeto vamos construir o programa em conjunto com o partido e especialistas. Claro que, também, combate à violência, afinal eu sou da área", explicou o senador petista.