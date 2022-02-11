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Leonel Ximenes

Contarato diz estar pronto para eleição e alfineta Casagrande

PT e PSB não se entendem, e senador petista está cada vez mais cotado para enfrentar o governador, a quem pediu que "se afaste do bolsonarismo e do lavajatismo"

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 16:27

Públicado em 

11 fev 2022 às 16:27
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Senador Fabiano Contarato em cerimônia de filiação ao PT em Vitória
Senador Fabiano Contarato em cerimônia de filiação ao PT em Vitória Crédito: Reprodução/PT YouTube
senador Fabiano Contarato (PT) afirmou, nesta sexta-feira (11), que ele e o seu partido se sentem preparados para disputar o governo do Estado nas eleições de outubro: “Sou pré-candidato. Estou preparado para esse desafio e o PT estadual também”. Ele ainda alfinetou o encontro deste sábado (12) entre o governador Renato Casagrande (PSB) e o pré-candidato à Presidência Sergio Moro, do Podemos: "Espero que Casagrande se afaste do bolsonarismo e do lavajatismo".
O parlamentar, que se filiou ao PT recentemente, é apontado como provável candidato ao Palácio Anchieta se a formação da federação partidária entre a legenda de Lula e o PSB do governador Casagrande fracassar, como parece o mais provável hoje.

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Nesta sexta-feira (11), a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, destacou a situação crítica para o enlace da federação entre as duas legendas de esquerda. Segundo a colunista, os petistas já avaliam ter candidatos nos próprios Estados.
Em seu texto, ela ressaltou que uma das pedras no caminho da aliança nacional é o governador Casagrande: "Buscando a simpatia de eleitores de centro-direita e direita, ele receberá no sábado (12) o ex-juiz Sergio Moro para conversar", disse ela.
Em seguida, a jornalista informa que diante dessa divergência, o quadro eleitoral no ES teria outra conformação: "No Espírito Santo, a possibilidade de apoio à reeleição do governador Renato Casagrande seria enterrada. E o PT lançaria a candidatura do senador Fabiano Contarato (PT-ES) à sucessão no Estado."
Por coincidência, Contarato está fazendo um curso de formação política em São Paulo, local que tem sido o maior motivo da discórdia entre PT e PSB, uma vez que Lula já declarou abertamente apoio à pré-candidatura de Fernando Haddad ao governo paulista, enquanto o socialistas veem o ex-governador de São Paulo Márcio França manter seu propósito de novamente chegar ao Palácio dos Bandeirantes.
Em contato com a coluna, o delegado de Polícia Civil aposentado contou que está tendo aulas no Insper, com direito à presença do embaixador da União Europeia no Brasil. Um dos colegas ilustres é o senador Alessandro Vieira, pré-candidato à Presidência pelo Cidadania, além de mais de 12 deputados federais.

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Contarato disse que já tem um croqui da base do plano de governo para a eventual participação na campanha pela cadeira no Palácio Anchieta: "Saúde, educação e desenvolvimento sustentável, mas esse projeto vamos construir o programa em conjunto com o partido e especialistas. Claro que, também, combate à violência, afinal eu sou da área", explicou o senador petista.
O parlamentar fez uma leitura, com algumas agulhadas, a respeito do encontro deste sábado (12) entre Casagrande e Moro. "É natural que candidatos dialoguem. Nesse sentido, como um democrata, não me causa qualquer perplexidade o diálogo do governador com o ex-juiz Sergio Moro. Torço, contudo, para que o Casagrande, por sua longa trajetória de serviços à democracia, construa seu arco de alianças com candidatos cuja biografia se distancie da lógica do bolsonarismo ou do lavajatismo, que, no fundo, bebem da mesma água do autoritarismo e não têm nada a oferecer ao país."

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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