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Leonel Ximenes

A família do senador Contarato cresceu: chegou Mariana!

Parlamentar capixaba, que é pai de Gabriel, de 6 anos, agora ganha uma menininha de 1 ano e dez meses

Públicado em 

08 dez 2020 às 10:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Contarato com Gabriel e Mariana: felicidade completa
Contarato com Gabriel e Mariana: felicidade completa Crédito: Álbum de família
A família Contarato agora está completa, como faz questão de ressaltar o próprio senador. No dia 11 de novembro, Mariana, de 1 ano e dez meses, chegou para trazer ainda mais alegria à vida de Fabiano Contarato, do seu marido, Rodrigo, e do primogênito Gabriel, que tem 6 anos. “Agora a família está completa e vamos parar por aqui”, brinca o parlamentar capixaba e delegado de polícia licenciado.
Uma vitória para uma família marcada pela diversidade, mas que ainda enfrenta preconceitos e olhares atravessados, em pleno século 21. “ O que era espontâneo e simples para outros, como uma certidão de casamento ou mesmo a adoção, era um conjunto de sucessivas batalhas e dificuldades pra nós. Mas a recompensa veio proporcional aos desafios. Os obstáculos da moral, das leis, da violência e da negação da nossa legitimidade como Família, assim, com “F” maiúsculo, nos fez mais unidos e fortes”, escreveu Contarato nas redes sociais.
Uma Família com “F” maiúsculo e que, como todas as outras, tem sentimentos, percalços e sonhos. E, por que não dizer, até aquele ciumezinho do irmão mais velho com o mais novo. “Gabriel está sendo muito carinhoso com Mariana, mas com uma pequena dose de ciúmes”, conta o senador. Gabriel nasceu em Vitória, e a irmãzinha, em Vila Velha.

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Católico praticante, Fabiano Contarato, com a adoção de Gabriel e Mariana, testemunha que o ato de amar não pode ser seletivo nem erguer obstáculos: “Nosso amor não vislumbrou barreiras, não enxergou cor, classe social ou gênero: só se guiava pelo desejo sincero de estarmos juntos, sermos e fazermos uns aos outros plenos e felizes”, ensina.
A coluna aplaude esse belo ato de amor e deseja à família Contarato que seja eternamente unida e feliz. Parabéns, Fabiano, Rodrigo, Gabriel e Mariana!

"Meu amor será sempre incondicional"

"Nem no melhor dos meus sonhos, eu pude supor que teria uma Família tão preciosa e que me traria tanta realização e felicidade. A mim, aos meus dois pequenos Biel e Mariana e ao meu companheiro, a vida foi dura em nos negar o reconhecimento e ao nos impor sistemáticos percalços, juntos e também em nossas trajetórias pessoais, marcadas muitas vezes pelo signo da dor e da exclusão. O que era espontâneo e simples para outros, como uma certidão de casamento ou mesmo a adoção, era um conjunto de sucessivas batalhas e dificuldades pra nós. Mas a recompensa veio proporcional aos desafios. Os obstáculos da moral, das leis, da violência e da negação da nossa legitimidade como Família, assim, com “F” maiúsculo, nos fez mais unidos e fortes. Nosso amor não vislumbrou barreiras, não enxergou cor, classe social ou gênero: só se guiava pelo pelo desejo sincero de estarmos juntos, sermos e fazermos uns aos outros plenos e felizes. Minha família é um tratamento vivo de que, em meus país, vivemos dias melhores, apesar de todas as adversidades que insistem em se revelar: “elas passarão e nós, passarinho”, como diria o poeta Mário Quintana. No plano íntimo e pessoal, porém, ela é para mim imensamente maior que uma conquista civilizatória: é um tesouro que deu sentido à minha vida, antes tão cinza e sem sabor. Obrigado por me fazerem quem sou! Lutarei para retribuir a cada minuto, pois meu amor será sempre incondicional! Gratidão!"

Fabiano Contarato

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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