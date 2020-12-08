A família do senador Contarato cresceu: chegou Mariana!

"Nem no melhor dos meus sonhos, eu pude supor que teria uma Família tão preciosa e que me traria tanta realização e felicidade. A mim, aos meus dois pequenos Biel e Mariana e ao meu companheiro, a vida foi dura em nos negar o reconhecimento e ao nos impor sistemáticos percalços, juntos e também em nossas trajetórias pessoais, marcadas muitas vezes pelo signo da dor e da exclusão. O que era espontâneo e simples para outros, como uma certidão de casamento ou mesmo a adoção, era um conjunto de sucessivas batalhas e dificuldades pra nós. Mas a recompensa veio proporcional aos desafios. Os obstáculos da moral, das leis, da violência e da negação da nossa legitimidade como Família, assim, com “F” maiúsculo, nos fez mais unidos e fortes. Nosso amor não vislumbrou barreiras, não enxergou cor, classe social ou gênero: só se guiava pelo pelo desejo sincero de estarmos juntos, sermos e fazermos uns aos outros plenos e felizes. Minha família é um tratamento vivo de que, em meus país, vivemos dias melhores, apesar de todas as adversidades que insistem em se revelar: “elas passarão e nós, passarinho”, como diria o poeta Mário Quintana. No plano íntimo e pessoal, porém, ela é para mim imensamente maior que uma conquista civilizatória: é um tesouro que deu sentido à minha vida, antes tão cinza e sem sabor. Obrigado por me fazerem quem sou! Lutarei para retribuir a cada minuto, pois meu amor será sempre incondicional! Gratidão!"