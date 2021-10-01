Poucas&Boas: Contarato anuncia que vai processar empresário que o ofendeu

Contarato acusa Fakhoury de homofobia durante a sessão da CPI da Covid Crédito: Reprodução/TV Senado

A REAÇÃO

“Vou ingressar na Justiça como faço com outros que me atacam”, afirma Contarato, que nesta sexta (1º) recebeu centenas de mensagens de apoio pela sua atitude na CPI , ao fazer um discurso contra o empresário, acusado de homofobia pelo parlamentar da Rede.

CPI VAI ACIONAR O STF

Aliás, Fakhoury, que debochou de Contarato em uma rede social, ironizando o senador por ser homossexual, não vai ter vida fácil. É que o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI, afirmou que a Comissão Parlamentar de Inquérito vai enviar ao STF material sobre insultos do empresário bolsonarista a senadores, incluindo o capixaba. A ideia é que o material seja incluído no inquérito das fake news, em que Otávio Fakhoury já é investigado.

EM ALTA

Já tem gente sugerindo o nome do senador Fabiano Contarato (Rede-ES) para ser o vice de Lula na eleição presidencial do ano que vem.

CRIME S/A

Só faltava essa: uma facção criminosa de Vitória divulgou um longo comunicado à sociedade (e à imprensa) explicando suas ações. Leitor atencioso observou: "Primeira vez que vejo o crime com assessoria de imprensa".

MANATO VAI VIRAR TRABALHISTA

O embaixador de Bolsonaro no ES, o ex-deputado federal Carlos Manato, está com os dois pés no PTB.

NA PISTA

O coronel Wagner Borges deixou a Subsecretaria de Defesa Social de Cariacica e reassumiu suas funções de porta-voz do Corpo de Bombeiros. Na atual função, ele certamente terá mais visibilidade, requisito importante para alavancar sua pré-candidatura a deputado federal no ano que vem.

TRABALHO NO ANIVERSÁRIO

A Polícia Federal no Espírito Santo realizou nesta sexta-feira mais uma grande operação desde a chegada do novo superintendente, delegado Eugênio Ricas. Aliás, 1º de outubro é aniversário dele. Ganhou muito trabalho pela frente. Parabéns!

DESPERDÍCIO

Leitor da coluna tem observado que mesmo com os alertas do governo sobre a crise hídrica, vários condomínios na Praia do Canto e Santa Lúcia, em Vitória, continuam gastando água para lavar as portarias e calçadas dos edifícios.

O PRINT É ETERNO

A semana começou agitada nas redes sociais. Era o movimento frenético de políticos e outras autoridades apagando posts elogiosos, inclusive com fotos, ao prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí (sem partido), preso pela PF acusado de desvio de recursos públicos.

AZEDANDO A RELAÇÃO

A vida de Sérgio Vidigal (PDT) já esteve mais fácil na Câmara da Serra. Agora, vereadores da base do prefeito não estão nada satisfeitos com a já anunciada pré-candidatura da primeira-dama Sueli Vidigal à Câmara dos Deputados no ano que vem.

NO LIMITE

Vazão do Rio Santa Maria da Vitória está um pouco acima do nível crítico. No ponto de verificação da estação Fazenda Santa Rosa, na Serra, a vazão atual é de 2.936 litros por segundo. Já a crítica é de 2.895 litros por segundo.

VAMOS ADOTAR?

Neste domingo (3), das 9h às 15h, no Parque Pianista Manolo Cabral (ao lado da sede da Petrobras), será realizado um evento de doação de cães e gatos. Para adotar é necessário ser maior de 18 anos, apresentar documentos pessoais com foto, comprovante de residência em nome do adotante e também assinar o termo de responsabilidade pela adoção dos animais.

HÁ VAGAS

A Câmara de Vitória assinou um convênio com a Vara de Execuções Penais para possibilitar a pessoas que cometeram crimes de menor potencial ofensivo cumprir a pena em serviços no Legislativo municipal.

ES NA DISPUTA

Sai no dia 5 de outubro o resultado do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial, que tem como objetivo reconhecer e incentivar as iniciativas e projetos inovadores nos setores tecnológicos, de gestão e de novas metodologias no âmbito da Justiça, assim como as soluções criadas para o enfrentamento da crise causada pela pandemia da COVID-19. O TRE-ES é finalista em duas categorias.

ALÔ, ELEITOR!