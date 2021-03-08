Contarato sobre Lula candidato em 2022: “Bolsonaro não vencerá de WO”

Contarato: "A corrupção já não definirá a disputa presidencial em 2022" Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

“A decisão é juridicamente defensável embora seja mais um sintoma de morosidade e tumulto judicial. Seria desejável que questões sobre competência do juízo fossem decididas mais prematuramente, para evitar prejuízo ao réu e à própria acusação, além certo descrédito à Justiça”, destaca o parlamentar.

Opositor ativo de Jair Bolsonaro (sem partido), o senador capixaba avalia que o presidente da República terá um adversário à altura no seu caminho à reeleição: “Caiu um meteoro em Brasília e 2022 caminha para certa definição do segundo turno, mantidas as condições atuais”, projeta.

Para Contarato, agora Bolsonaro terá que mudar seu discurso na campanha eleitoral: “Ele não poderá se escudar atrás de uma série de fatores que o beneficiaram, dentre as quais a comoção com a facada, a falsa pinta de ‘outsider’ e de cavalheiro do cruzadismo anticorrupção e mesmo a vitória por W.O. com o impedimento do seu principal oponente e então primeiro colocado nas pesquisas”.

A decisão do relator da Lava Jato no STF também vai permitir o confronto entre os governos de Lula e Bolsonaro, na eleição presidencial de 2002, aposta o senador da oposição. “O contraste, creio eu, não será mais entre antipetismo e renovação, mas entre legados de dois presidentes. E o do governo Bolsonaro cheira a uma crise econômica sem precedentes, empobrecimento generalizado e milhares de cadáveres da Covid-19”.