Luciano Huck sobre Lula: "Figurinha repetida não completa álbum"

O apresentador de TV Luciano Huck comentou, no Twitter, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Lula (PT). O petista fica, assim, livre para disputar as eleições de 2022. Huck também é cotado para entrar na disputa.
O apresentador disse respeitar a decisão do Supremo, mas provocou: "Figurinha repetida não completa álbum". Lula já foi presidente por duas vezes. O atual presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) também deve tentar um segundo mandato.
Huck não tem filiação partidária e tem que definir se vai sair da TV Globo para disputar a eleição do ano que vem.