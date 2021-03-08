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Condenações anuladas

Luciano Huck sobre Lula: "Figurinha repetida não completa álbum"

Apresentador de TV é cotado para disputar a Presidência da República

Publicado em 08 de Março de 2021 às 17:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2021 às 17:11
Luciano Huck
Luciano Huck pode disputar a Presidência da República Crédito: TV Globo
O apresentador de TV Luciano Huck comentou, no Twitter, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Lula (PT). O petista fica, assim, livre para disputar as eleições de 2022. Huck também é cotado para entrar na disputa.
O apresentador disse respeitar a decisão do Supremo, mas provocou: "Figurinha repetida não completa álbum". Lula já foi presidente por duas vezes. O atual presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) também deve tentar um segundo mandato.
Huck não tem filiação partidária e tem que definir se vai sair da TV Globo para disputar a eleição do ano que vem.

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