Arthur Lira diz que Lula pode merecer absolvição, mas Moro, não

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Luis Macedo / Câmara dos Deputados

Como consequência, o pedido para julgar o ex-ministro Sergio Moro, em que o STF definiria se Moro foi ou não parcial na condução da Lava Jato, deixa de existir formalmente. Assim, Moro não deve ter a conduta avaliada pela Corte.

Minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absolver Lula ou Moro. Lula pode até merecer. Moro, jamais! — Arthur Lira (@ArthurLira_) March 8, 2021

A decisão é apenas de Fachin, ou seja, monocrática. Ela não vai, automaticamente, para análise do plenário do Supremo, mas isso pode ocorrer se houver recursos.

Fachin, ao contrário do que sugere Lira, no entanto, não absolveu o ex-presidente, entendeu apenas que não cabia ao juízo de Curitiba tratar do caso.