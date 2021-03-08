PGR vai recorrer contra a decisão que anulou processos de Lula

Sede da Procuradoria-Geral da República (PGR), em Brasília Crédito: Antonio Augusto / Secom / PGR

A informação foi confirmada por assessores do procurador-geral Augusto Aras.

Ainda não há informação se o recurso será para que o caso seja analisado em turma, composta por parte dos ministros, ou pelo plenário do STF (Supremo Tribunal Federal), integrado por todos os ministros da Corte.

Em tese, segundo as discussões iniciais na PGR, o caso caberia a uma análise de turma.