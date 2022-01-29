"Hoje é a celebração de um casamento. Eu sempre fui petista", diz Contarato em filiação

Senador Fabiano Contarato em cerimônia de filiação ao PT em Vitória Crédito: Reprodução/PT Youtube

No discurso de filiação, Contarato, que esteve na Rede, se assumiu petista de longa data, elogiou o partido e explicou alguns motivos que o levaram a se filiar.

"Muitas pessoas perguntam 'Por que você foi para o PT?' Porque o PT é o partido dos pobres, dos pretos, dos pardos, dos índios, dos quilombolas, da população LGBTQIA+, das pessoas com deficiência, das mulheres. É esse PT que eu me identifico. Hoje é a celebração de um casamento. Porque, na verdade, eu sempre fui petista", declarou, lembrando um episódio que aconteceu quando tinha 18 anos.

"Eu fui barrado por uma sessão eleitoral aos 18 anos por um juiz eleitoral quando eu desenhei uma estrela do PT na minha camisa. Eu sempre me identifiquei com o Partido dos Trabalhadores", frisou.

O marido de Contarato, Rodrigo Groberio, e os filhos Gabriel e Mariana estavam presentes na filiação. Emocionado, Contarato lembrou dos ataques que ele e a família têm recebido durante o mandato. E citou programas implementados pelo PT durante os 16 anos à frente do governo federal.

"Em 27 anos enquanto delegado, eu nunca fui ameaçado de morte. Mas em quatro meses como senador eu fui atacado na minha moral, atacado na minha família" Fabiano Contarato - Senador

O senador Fabiano Contarato, o marido Rodrigo Groberio e os filhos Mariana e Gabriel Crédito: Iara Diniz

"Eu fico emocionado porque meu esposo está aqui graças ao ProUni. Obrigada por tudo que o senhor fez. Só não reconhece o que o Partido dos Trabalhadores fez quem não tem o mínimo de gratidão", disse Contarato a Lula, fazendo, em seguida, um convite para visitar o Espírito Santo.

"Venha ao Espírito Santo, o senhor vai ser muito bem recebido. A população capixaba vai te abraçar", disse.

Cerimônia de filiação do senador Fabiano Contarato ao Partido dos Trabalhadores (PT) Crédito: Iara Diniz

Participaram da cerimônia a deputada estadual Iriny Lopes (PT), o deputado federal Helder Salomão (PT), o ex-prefeito de Vitória João Coser (PT) e a presidente estadual do PT, Jackeline Rocha, que esteve à frente do evento de filiação.

De forma virtual, o evento foi prestigiado pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, pelo líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), além dos senadores Paulo Rocha (PT-PA), Humberto Costa (PT-PE) e Rogério Carvalho (PT-SE).

LULA A CONTARATO: "NÃO É TODO DIA QUE NASCE UM POLÍTICO DA SUA DIMENSÃO"

Ex-presidente Lula e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, participaram da filiação de forma virtual Crédito: Iara Diniz

Lula fez as honras na cerimônia, discursou e rasgou elogios ao parlamentar capixaba, dizendo estar lisonjeado com a filiação dele ao partido. Também criticou o governo do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e afirmou contar com Contarato na construção de um projeto para o Brasil.

"Quando eu vi você atuando na CPI da Covid eu pensei: 'que orgulho seria para o PT ter a um senador que não nega o que é, que não esconde o que é, que tem coragem de se expor e dizer ao mundo eu nasci assim'", disse o ex-presidente ao senador.

"Não é todo o dia que nasce no Espírito Santo e no Brasil um político com a sua dimensão, o seu caráter, a sua postura democrática e defensora dos Direitos Humanos " Luiz Inácio Lula da Silva - Ex-presidente da República

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, também discursou durante o evento para dar boas-vindas a Contarato. Ela ressaltou a importância dele para a caminhada de "retomar o Brasil para o povo brasileiro".

"A sua história se confunde com a história do PT. A sua coragem, a sua determinação, a sua firmeza, mas, ao mesmo tempo, a sua sensibilidade, a sua capacidade de ter solidariedade, a sua capacidade de se colocar no lugar do outro. Sempre senti a sua vontade de estar com a gente nessa caminhada. Sei que não foi uma decisão fácil, mas foi a decisão correta. Temos a obrigação de esperançar esse Brasil, de levantar e ir à luta. O partido te abraça", destacou.

CANDIDATO AO GOVERNO?

Desde que a filiação do senador Fabiano Contarato ao PT começou a ser construída, foi ventilada a possibilidade da candidatura dele ao governo do Espírito Santo. O próprio Lula fez o convite ao parlamentar em maio do ano passado, quando os dois se encontraram para um almoço em Brasília.

Desde então, contudo, muita coisa mudou e a candidatura de Contarato encontra entrave na possível federação entre PT e PSB. As conversas estão bem adiantas, de acordo com o senador Jaques Wagner (PT-BA), que participou presencialmente do ato de filiação nesta sexta-feira.

“Eu diria que a decisão está tomada, a de construir a federação. Mas é óbvio que tem temas a serem discutidos, porque tem alguns Estados em que o PSB tem candidatura, alguns que nós queremos ter candidatura e eles também, e isso tem que ser negociado. Aqui, no Espírito Santo, tem a candidatura do Casagrande, mas o partido também já apresentou na última eleição uma candidatura", disse, ressaltando, porém, que há uma certa "preferência" para o partido que já tem um candidato com mandato e busca reeleição.

"Vai ter lugares que há uma naturalidade em quem está sentado na cadeira e, por isso, teria uma condição mais consistente."

No discurso, Contarato afirmou que a ida ao partido nunca esteve vinculada a ser ou não candidato ao governo e que está preparado para ser um "soldado" do PT e trabalhar em prol de um projeto comum.