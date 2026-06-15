Cachorro é resgatado após ficar preso entre dois muros em Colatina; veja vídeo

Um carro bateu contra dois muros e deixou moradores sem água e energia em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada de domingo (14). Segundo a Polícia Militar, o motorista relatou que teria adormecido ao volante antes de passar por uma lombada na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro São Francisco de Assis.





O homem foi socorrido pelo Samu/192 e relatou sentir fortes dores no peito e em uma perna. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia e não teve o estado de saúde divulgado.





O veículo dele, um Ford Ka vermelho, estava com o licenciamento vencido desde 2021 e seria removido, mas permaneceu no local devido ao risco de eletrização causado pela fiação caída sobre o automóvel. O Corpo de Bombeiros foi acionado e usou água para resfriar o motor do veículo, que estava quente e apresentava fumaça após o acidente.





A BRK Ambiental e EDP foram acionadas, já que o impacto atingiu três padrões de energia elétrica e de abastecimento de água. A EDP informou que foi acionada durante a madrugada e equipes da distribuidora realizaram o atendimento, desconectando o ramal de serviço. Segundo a empresa, o padrão foi totalmente destruído, o que impossibilitou a reenergização. A companhia disse ainda que o cliente precisará instalar um novo padrão para que o fornecimento possa ser normalizado.





A reportagem não obteve retorno da BRK Ambiental.