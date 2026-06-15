Trump esnoba Copa do Mundo nos Estados Unidos e é alvo de críticas

No início da semana, Donald Trump foi o primeiro presidente americano em exercício a comparecer a uma final da NBA, a liga de basquete americano. Na noite deste domingo (14), Trump comemorou seus 80 anos promovendo uma luta de UFC no gramado da Casa Branca.

Mas apesar de comprovadamente fã de esportes, Trump não encontrou espaço em sua agenda para estar presente na estreia dos Estados Unidos na Copa do Mundo, embora o país seja um dos anfitriões do torneio. Os americanos golearam o Paraguai na sexta-feira (12), mas o presidente não estava lá, mandou o secretário de Estado, Marco Rubio, representá-lo.





O fato de Trump estar esnobando a Copa do Mundo sediada por Estados Unidos, Canadá e México despertou críticas entre torcedores. É altamente incomum que um chefe de Estado ou governo do país sede não esteja presente na abertura do campeonato. O emir do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, compareceu em 2022; o presidente russo Vladimir Putin participou em 2018 e a presidente Dilma Rousseff estava na abertura da Copa no Brasil em 2014.





Em entrevista à rádio britânica TalkSport, Andrew Giuliani, presidente da força-tarefa da Copa do Mundo, não descartou a possibilidade de Trump assistir a alguma partida ao longo do torneio. "A agenda dele está apertada. Mas sei que ele vai estar engajado ao longo desta Copa do Mundo", afirmou.





"Mas conhecendo o presidente Trump há 30 anos, posso dizer uma coisa: espere o inesperado. Sempre espere um suspense com ele. Ao longo deste torneio, não me surpreenderia se ele se envolvesse cada vez mais com a Copa do Mundo."





A ausência de Trump na estreia americana despertou críticas de torcedores. "Então ele pode ir a uma luta de UFC qualquer, mas não pode comparecer ao jogo de abertura do próprio país. Que patriota", escreveu um torcedor em uma publicação no X, segundo o site esportivo TheComeback. "Mais uma prova de que Trump pouco ou nada se importa com a Copa do Mundo", escreveu outra pessoa. "Por que o sr. Prêmio Nobel da Paz da Fifa não está comparecendo à abertura da Copa do Mundo na América?", questionou um internauta.





Um dos fatores para a ausência de Trump na estreia da seleção americana de futebol pode ter sido a saraivada de vaias que ele recebeu na final da NBA na segunda-feira (8). "Ele está com medo de ser vaiado como foi no MSG (Madison Square Garden)", escreveu uma pessoa no X, citada pelo TheComeback.





O descaso contrasta com o aparente entusiasmo pelo futebol manifestado por Trump em 5 de dezembro de 2025, durante o sorteio da Copa do Mundo. Em vídeo que voltou a circular na sexta-feira (12), Trump defendeu que os EUA passem a usar "football", e não mais "soccer", para se referir ao esporte. Ele também sugeriu mudar o nome da National Football League (NFL), como é chamada a liga de futebol americano local.





Ele chegou a ironizar o futebol americano. "Isso [futebol jogado na Copa] é o futebol, não há nenhuma dúvida. Temos que arrumar outro nome para essas coisas da NFL", afirmou Trump.

A Copa do Mundo nos EUA tem sido alvo de críticas por causa dos altos preços dos ingressos e pelo governo americano ter barrado a entrada de alguns torcedores e membros de equipes técnicas. O governo Trump também vetou a entrada de um árbitro da Somália, afirmando que ele teria ligações com "membros de organizações terroristas".