'Proibir redes sociais para jovens não será solução mágica', diz psicóloga canadense

Na nossa casa, a questão era se nossos filhos eram responsáveis o suficiente para ter um dispositivo, um celular, e tomamos a decisão de permitir quando estavam no sexto ano. Eles iam a pé para a escola, nós conhecíamos todos os seus amigos. Eles podiam ir para a casa dos amigos após as aulas e nós podíamos nos comunicar com eles. Eles podiam aprender a usá-lo com responsabilidade antes de fazerem a próxima transição, no sétimo ano, para uma escola maior, com pessoas novas, horários novos e pressões novas.