Flamengo e Palmeiras concentram chances de título do Brasileirão; veja probabilidades

Com os resultados da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo reduziu ainda mais a diferença para o líder Palmeiras. Agora, o clube paulista soma 48 pontos e tem apenas três de vantagem no topo da tabela, enquanto a equipe carioca ostenta 45 e um jogo a menos.



Assim, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, Palmeiras e Flamengo têm praticamente as mesmas chances de título do Brasileirão. Segundo os cálculos, as chances de os paulistas ficarem com a taça são de 43,7%, enquanto as dos cariocas são de 43%.



O time verde e branco vive um momento de baixa na competição e venceu apenas um dos últimos quatro jogos no campeonato. Com isso, viu sua vantagem de 7 pontos na liderança derreter e não está mais no controle para se manter na 1ª colocação.



Por outro lado, o clube rubro-negro voltou bem da parada para a Copa do Mundo e ainda não perdeu no Brasileiro, somando três vitórias e dois empates em cinco partidas. Além disso, conta com um duelo a menos, o duelo contra o Mirassol, adiado da 4ª rodada Assim, só depende de si para assumir a ponta da tabela.



Neste meio de semana, os times mudam o foco e disputam os jogos de volta das oitavas de final da Libertadores. Enquanto o Palmeiras encara o Cerro Porteño, no Paraguai, o Flamengo recebe o Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Os dois confrontos terminaram empatados em 1 a 1 na ida.



Porém, no final de semana, a corrida pelo título do Brasileirão volta a ser prioridade, e as duas equipes entram em campo pela 24ª rodada. Os cariocas terão o Cruzeiro pela frente no sábado, 22, em Minas Gerais, enquanto os paulistas recebem o Vasco, no Nubank Parque, no domingo.