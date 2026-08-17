Como um festival pode aproximar a cultura capixaba de turistas e moradores do interior do ES

Para ele, a oportunidade de encontrar diferentes ritmos no mesmo espaço amplia o acesso a artistas e estilos que nem sempre fazem parte da programação cultural das cidades do interior.

“Então chegar aqui e ouvir o que a gente gosta é muito bom”, completa.





Para além dos shows no palco principal, o festival promove uma fusão da cultura local com a nacional. A tenda Tudo é Divino, apresenta manifestações culturais de várias regiões do país. O israelense Yiftah Peled acompanhava a apresentação de um grupo de capoeira quando conversou com a nossa equipe e destacou: “Estar no meio da cultura é um privilégio muito grande, mas também um desafio. Sobreviver nesse meio é difícil, e estar aqui traz um sentimento muito forte.”





Morando no Brasil há 35 anos, esta foi sua estreia no festival, e ele se destacou animado com a diversidade do público: “Quando você tem um público tão amplo, significa que o festival consegue unir não apenas culturas, mas também gerações”, pontuou.





O Grupo Folclórico Jaraguá, de Anchieta, veio do sul capixaba para aproveitar o evento e se apresentar. “Ver a cultura de um município pequeno ser representada em um festival desse porte é muito importante”, disse Douglas Júnior, um dos coordenadores.





O grupo realizou um cortejo musical retratando a história do Jaraguá, uma lenda regional sobre um ser com tronco de cavalo e corpo coberto de musgo que, segundo a tradição, roubava um dos integrantes da aldeia caso os povos indígenas não obedecessem. Como os jesuítas usavam essa narrativa no processo de catequização dos povos originários, recontar essa história de forma correta e difundi-la em um grande evento na capital tem um significado enorme e emocionante para o grupo.